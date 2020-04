At børn ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal møde i daginstitution eller skole, selvom de har familiemedlemmer med kroniske sygdomme i hjemmet, hører ingen steder hjemme.

Det mener Jacob Mark, der er undervisningsordfører for SF.

»Det er fuldstændig uholdbart. Og jeg er dybt bekymret over, at børn og ansatte nu bliver tvunget ud i en situation, hvor de kan komme til at smitte sårbare familiemedlemmer,« siger Jacob Mark til B.T.

SF-politikerens opråb kommer efter, at Sundhedsstyrelsen tidligere tirsdag udsendte deres ‘vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud’.

Heri står det, at børn skal sendes i daginstitution eller i skole, selvom de har familiemedlemmer, der er i risikogruppen.

Det samme gælder for ansatte - også de skal møde på arbejde, selvom de har familiemedlemmer derhjemme, der vil være ekstra udsat for Covid-19-smitte.

»Det er jo en kæmpe bekymring, at man bringer smitten videre til dem, man elsker. Og jeg kan godt forstå, hvis der sidder mange derude, der ikke vil være med til det her,« lyder det fra SF'eren.

Kunne have åbnet på en anden måde

Jacob Mark mener, at man kunne have genåbnet samfundet på en anden måde.

Det scenarie, der venter efter den 15. april, hvor det er meningen, at daginstitutioner og skoleklasser fra 0.-5. skal genåbnes, er ifølge SF’eren alligevel ikke et almindeligt scenarie.

»Det er jo alt andet lige nødpasning, og derfor er der slet ikke behov for, at de familier, der er i risikogruppen, møder op,« siger han og fortsætter:

»Generelt har vi i SF stor tiltro til sundhedsmyndighederne, og når de siger, at det er de små, vi skal starte med, stoler vi på det. Men man kan som det mindste sørge for, at man skærmer de mest sårbare mennesker i samfundet, når man laver sådan noget her. Og det er altså ikke det, der sker med de anbefalinger, vi ser lige nu,« siger han.

Delt 5.000 gange

Jacob Mark har skrevet et opslag på Facebook, som tirsdag aften er delt tæt på 5.000 gange.

Heri opfordrer han til at dele, så der kan blive lagt et fælles pres på regeringen.

Og i sidste ende ændre beslutningen og vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

Jacob Mark er overbevist om, at SF ikke er det eneste parti på Borgen, der ser det bekymrende i det her.

»I det her tilfælde handler det ikke om partifarve, tror jeg. Det handler om at passe på vores ældre medborgere.«