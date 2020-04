Kira Marie Peter-Hansen, der blev valgt ind i Europa-Parlamentet for SF ved sidste valg, skrev i torsdagens udgave af Berlingske, at den nuværende corona-pandemi slår betydeligt flere mænd ihjel end kvinder. Men – for der kom nemlig et men – sygdommen rammer alligevel kvinder hårdere, skrev hun.

I hvert fald, når man sådan lægger det hele sammen.

Under overskriften »kvinder rammes hårdere af coronakrisen« skrev Kira Marie Peter-Hansen blandt andet:

»De (kvinder) mærker nemlig i langt højere grad coronakrisens konsekvenser i deres dagligdag,« skrev den nyvalgte MEP'er og fortsatte længere nede:

Kira Marie Peter-Hansen erkender, at flere mænd dør af corona end kvinder. Når man lægger det hele sammen, så mener hun dog, at hele pandemien går hårdest ud over kvinder. Vis mere Kira Marie Peter-Hansen erkender, at flere mænd dør af corona end kvinder. Når man lægger det hele sammen, så mener hun dog, at hele pandemien går hårdest ud over kvinder.

» ..Vi må heller ikke glemme, at kriser som denne har en kønnet slagside,« skrev hun og mente altså ikke, at slagsiden var i kvindernes favør.

Herhjemme i Danmark dør cirka syv mænd af covid-19, når der dør fem kvinder.

I andre lande er andelen af dødsfald blandt mænd betydeligt højere. Ingen steder i verden er kvinderne i overtal.

B.T. har derfor ringet og spurgt Kira Marie Peter-Hansen, hvorfor hun så skrev sit indlæg.

Covid-19 er et kvindediskrimerende virus! Sådan i hvert fald indirekte. Selvom virusset dræber betydeligt flere mænd, så er kvinder hårdere ramt i det samlede regnestykke. Det mener i hvert fald medlem af Europa-Parlamentet for SF Kira Marie Peter-Hansen. Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND Vis mere Covid-19 er et kvindediskrimerende virus! Sådan i hvert fald indirekte. Selvom virusset dræber betydeligt flere mænd, så er kvinder hårdere ramt i det samlede regnestykke. Det mener i hvert fald medlem af Europa-Parlamentet for SF Kira Marie Peter-Hansen. Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND

»Krisen rammer forskelligt. Det er rigtigt, at der er nogle kønsmønstre for sygdommen, hvor vi kan se, at flere mænd dør af den. Til gengæld er der flere kvinder end mænd, som bliver hjemme og må passe børnene uden at få det betalt. Kriser rammer ofte kvinder hårdere økonomisk,« siger Kira Marie Peter-Hansen.

Økonomisk? Er der flere kvinder, der bliver fyret under den her krise?

»Altså den her krise?«

Ja, den her krise.

Kira Marie Peter-Hansen fra SF kom i Europa-Parlamentet for SF, da Karsten Hønge sagde nej tak til sin plads, selvom han blev valgt ind. Han stillede nemlig også op til Folketinget, hvor han blev valgt. Derfor måtte han – under en vis palaver – vælge mellem de to ting. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Kira Marie Peter-Hansen fra SF kom i Europa-Parlamentet for SF, da Karsten Hønge sagde nej tak til sin plads, selvom han blev valgt ind. Han stillede nemlig også op til Folketinget, hvor han blev valgt. Derfor måtte han – under en vis palaver – vælge mellem de to ting. Foto: Kristian Djurhuus

»Øh, nej, det tror jeg ikke. De fleste kvinder er jo ansat i det offentlige. Det er vel halvt om halvt. Men kvinder er under et stort pres i sundhedssektoren. Jeg ved ikke, om det er fordelagtigt?«

Men du skriver, kvinder er hårdere ramt. Er de det?

»Der er flere kvinder på krisecentre, fordi isolationen gør, at de i højere grad udsættes for vold i hjemmet. Desuden så er det oftere dem, som passer børnene i hjemmet, gør rent og den slags.«

Men er det ikke værre at dø end at passe børn og gøre rent?

SF's Kira Marie Peter-Hansen mener, at coronakrisen rammer kvinder hårdere end mænd, selvom mænd i betydeligt højere grad bukker under for sygdommen. Vis mere SF's Kira Marie Peter-Hansen mener, at coronakrisen rammer kvinder hårdere end mænd, selvom mænd i betydeligt højere grad bukker under for sygdommen.

»Jo, det håber jeg da, alle synes, det er. Det er rigtigt, at flere mænd dør af corona, men det rammer jo kvinder på en anden måde end mænd.«

Er din overskrift så forkert? Det rammer vel ikke kvinder hårdere end mænd så?

»Overskriften er nok lidt poppet. Det er ikke mig, som har lavet den. Den er for kæk.«

Er den forkert? Rammer krisen kvinder hårdere?

»Jeg synes, det kommer an på, hvilket aspekt som man ser på. Hver gang vi har kriser, så kommer der offentlige nedskæringer. Det rammer kvinder hårdere.«

Men fyringerne i øjeblikket sker jo primært i det private, hvor der er flest mænd ansat?

»Jo, og jeg synes, det er positivt, at man holder hånden under de erhverv. Men jeg er bekymret for, hvad der sker bagefter. Om det rammer kvinder hårdere her.«

Men du skriver, at den nuværende krise har »en kønnet slagside«. Så er det vel, fordi det rammer kvinder hårdere?

»Men det kommer jo an på, hvilke aspekter som du ser på. Den stigende isolation i hjemmet betyder for eksempel, at flere kvinder udsættes for vold i hjemmet. Jeg er ikke ude på at sige, at det ene køn rammes hårdere end det andet.«

Så når du siger, at krisen har en »kønnet slagside«, og at »kvinder i langt højere grad mærker krisens konsekvenser i deres dagligdag«, så betyder det ikke, at krisen rammer kvinder hårdere?

»Hvis man kigger på hverdagen for almindelige mennesker, såsom at passe børn, gøre rent og gå på arbejde, så synes jeg, der er parametre, hvor kvinder rammes hårdere.«

Men er det ikke en del af hverdagen at dø?

»Det kan du måske sige... Nej, det er jo ikke hverdag at dø? Hverdag er jo job, arbejde og børn?«

Der dør vel mennesker hver dag? Er dødsfald ikke en del af hverdagen?

»Vi har måske en stigning i døde, og man går til begravelser af og til. Men hverdagen er jo at gå på job, have børn og den slags. Her tager kvinderne en større del af omsorgsopgaven.«

Hvis en mand dør, så påvirker det vel hans families hverdag ganske betydeligt?

»Ja, helt klart. Mænd rammes hårdere rent sundhedsmæssigt af virussen. Men i andre kriser, der rammes kvinder hårdere økonomisk og med stigende vold.«

Skulle du ikke bare have skrevet om de områder så og lade være med at skrive, at kvinder generelt rammes hårdere?

»Jo, det skulle jeg nok, så det ikke fremstod så spidst. Jeg kunne have formuleret det bedre. Men jeg synes stadig, det er vigtigt at tale om de her ting.«

Så til sidst: Rammes kvinder hårdere end mænd i den her krise? Ja eller nej?

»Altså... det er jo lidt en fælde. Jeg synes, det rammer forskelligt.«

Rammes kvinder hårdere? Det er jo enten sandt eller falsk?

»Jeg synes generelt, at det er lettere at være mand i vores samfund end kvinde. Så ja, jeg synes krisen rammer kvinder hårdere end mænd.«

Rammer coronakrisen kvinder hårdere end mænd, selvom betydeligt flere mænd dør af sygdommen?

