I 22 af Københavns Kommunes institutioner arbejdes der ikke godt nok med børns sociale relationer.

Skjulte optagelser af hård tone mod børn i daginstitutioner i København kalder på mere tilsyn.

Det mener formand Pia Olsen Dyhr (SF), der betegner optagelserne fra en ny TV2-dokumentar som "utilgivelige".

- Det gør virkelig ondt i maven, at børn ikke bliver anerkendt og krammet, når der er behov for det, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun mener, at det langt fra er godt nok, og der bør ske handling med det samme.

- Minimumsnormeringer, tilsyn og opfølgende tilsyn er en del af løsningen.

- Man kommer ikke udenom, at der skal kontrol til, når der er bekymring for en institution. For det bør slet ikke foregå, siger Pia Olsen Dyhr.

Sagen omfatter 22 af Københavns omkring 400 daginstitutioner, der har fået såkaldte røde anmærkninger for deres arbejde med området "Sociale relationer - barn/voksenkontakt".

Det viser tilsynsrapporter for 2018, som fremgår af TV2-dokumentaren "Daginstitutioner bag facaden", der bliver sendt tirsdag aften.

En konkret optagelse viser en 14 måneder gammel pige, der græder i 50 minutter og flere gange bliver afvist af personalet.

Børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen, erkender problem, men forsikrer, at kommunen har sat ind og skærpet handleplaner.

- De klip, som TV2 har vist, er ikke ting, der skal løses med handleplan. Der skal sættes ind, lige så snart det dokumenteres. Så det er jeg glad for, der også er gjort i den konkrete sag, siger Jesper Christensen.

/ritzau/