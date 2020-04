Fra 1991 til 2005 var Holger K. Nielsen formand for SF. Han forlod dansk politik efter folketingsvalget i 2019, og nu går tiden med at skrive en bog.

Holger K. Nielsen, som 23. april fylder 70 år, sad næsten uafbrudt i Folketinget for SF fra 1981 til 2019.

Han sagde farvel og tak i forbindelse med folketingsvalget i 2019, og han har ikke fortrudt sit stop.

- Jeg trives meget godt med det. Jeg kan følge politik lidt fra afstand, og jeg siger til alle mine tidligere kolleger, der gider lytte til mig, at de kan glæde sig, når de engang træder ud af Folketinget, siger Holger K. Nielsen.

Det har været meget sundt at komme ud af "Christiansborg-boblen", mener han.

- Man kan se tingene mere i et helikopterperspektiv nu. Man finder ud af, at meget af det, man sidder og kæmper med i Folketinget, er småting i forhold til hverdagens virkelige problemer, siger han.

Holger K. Nielsen var formand for SF fra 1991 til 2005. Han er tidligere udenrigsminister og skatteminister. Begge poster for en kort bemærkning.

I efteråret 1992 forhandlede Holger K. Nielsen de fire EU-forbehold på plads med Socialdemokraternes formand, Poul Nyrup Rasmussen.

SF-formanden opfandt forbeholdene, som siden folkeafstemningen 18. maj 1993 har skabt snævre rammer for dansk EU-politik.

Poul Nyrup Rasmussen dannede i januar 1993 sin eneste flertalsregering med De Radikale, CD og Kristeligt Folkeparti.

Da SF stod uden for i kulden, mente nogle, at Nyrup snød Holger K. Nielsen for gevinsten ved at redde de danske EU-kastanjer ud af ilden.

Holger K. Nielsen sagde i 2005 adjø til 14 års endeløse slagsmål i SF's sagnomspundne og stridbare hovedbestyrelse. Han slap tøjlerne efter nederlaget ved folketingsvalget i 2005.

Holger K. Nielsen voksede op i den vestjyske stationsby Bramming og blev i 1969 student ved Ribe Katedralskole. Ti år senere blev han cand.mag. i dansk og samfundsfag fra Københavns Universitet.

I 1981 kom han i Folketinget og afløste ti år senere Gert Petersen som SF's formand efter et knivskarpt opløb med Steen Gade.

SF har været meget igennem i de år, Holger K. Nielsen var med. Ikke mindst de omkring to et halvt år fra 2011 til 2014, hvor SF sad i regering med Socialdemokratiet og De Radikale.

For SF sluttede det brat afledt af beslutningen om at sælge en andel af energiselskabet Dong Energy til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Det var i den periode, at Holger K. Nielsen nåede at være minister.

I dag går en del af pensionisttilværelsen med at skrive en bog.

- Den udkommer næste år. Det bliver mit tilbageblik på dansk politik, siger han og vil ikke røbe yderligere.

