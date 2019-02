En video med to unge piger under 18 år florerer i øjeblikket blandt elever på folkeskolerne i Kolding. Derfor advarer skoler og politi nu mod deling.

»Jeg håber, at forældrene tager en god snak med deres børn om det her, for beskeden til dem er ment som et oplæg til en snak om, at det er vigtigt ikke at dele de ting,« siger skoleleder på Brændkjærskolen, Catharina Ørnsholt-Christoffersen, til JydskeVestkysten.

Hun undrer sig over, hvor hurtigt den såkaldte ’Umbrella’-sag, hvor 1.000 unge er sigtet for at dele seksuelt krænkende billeder og videoer af unge under 18 år, er glemt blandt eleverne.

Den nye video har fået skoler i hele Kolding Kommune til at advare både forældre og elever om, at det er ulovligt både at dele og besidde sådanne videoer.

Ved du noget? Har du hørt om sexvideoen i Kolding, eller har du tilfældigvis set den? Ved du generelt noget om, hvor unge mennesker i dagens Danmark deler forskellige nøgenbilleder og videoer? Så vil B.T. meget gerne høre fra dig. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk eller 31106279.

Advarslerne kommer, efter Sydøstjyllands Politi har gjort skolerne opmærksomme på, at videoen florerer.

Hvor vidrækkende skolerne går for at forhindre videredelingen af videoen er meget forskellig.

På Lyshøjskolen har skolens SSP-lærer (samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiet, red.) taget hånd om sagen og har talt med de ældste elever om at dele videoer.

Han har også kontaktet forældrene til eleverne for at gøre opmærksom på, at de måske skal tage en snak med deres barn.

Også på Sdr. Bjert Centralskole og Brændkjærskolen har man orienteret både forældre og elever i udskolingen om sexvideoen.

På Christiansfeld Skole nøjes man meda t tale med alle elever i 6.-9. klasse. Det gør de, fordi der tilsyneladende ikke er det store kendskab til den specifikke video på denne skole.

Der er i januar 2019 faldet den første dom i 'Umbrella'-sagen, hvor en i dag 20-årig mand blev idømt 40 dages fængsel og en samlet erstatning til ofrene på 12.000 kroner.

En pige tilkendes 10.000 kroner, mens en dreng skal have 2.000 kroner for den tort, de blev udsat for.