Skolekulturen skal tjekkes kritisk efter, når elever laver sexkåringer, mener Sex & Samfund.

København. Der mangler en kritisk vurdering og bevidsthed om, hvad det kan have af konsekvenser for både elever og lærere, når 9. klasseelever nominerer og kårer lærere i kategorier med seksuelle undertoner.

Det mener generalsekretæren i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.

Onsdag skriver Berlingske, at lærere på nogle skoler accepterer, at elever fra 9. klasse kårer dem i kategorier med seksuelle undertoner til afslutningsfesterne.

Det er blandt andet kategorierne "Årets Teacher I'd Like to Fuck", "Årets vil du med mig hjem?" og "Ring, når jeg fylder 18", som lærerne kåres i.

- Skolen, lærerne og vi som samfund må lige stoppe op, tænke os om og lade være med at reproducere gamle ting på den samme måde.

- Jeg synes, at det råber på en langt mere kritisk stillingtagen til, hvad det er for en kultur, vi har. Sådan at skolen spørger sig selv, hvad det er for nogle ritualer, de har, siger Bjarne B. Christensen.

Nogle af elevernes nomineringer er blevet offentliggjort som videoer på YouTube.

Det gælder blandt andet en video fra Munkekærskolen i Solrød, som er blevet set mindst 68.500 gange.

I nomineringsvideoen ser man en mandlig lærer flankeret af to 9.-klasses drenge, der hver har en hånd på lærerens skulder.

Til musikken fra "I'm sexy and I know it" følges læreren op mod kameraet, indtil han standser og smiler.

Men det er ikke den eneste skole. Berlingske har set lignende videoer fra i alt seks skoler og endnu flere klasser i hovedstadsområdet.

Bjarne B. Christensen påpeger, at man skal være opmærksom på, at youtubevideoer i princippet kan blive delt og gemt for evigt.

- I vores digitale hverdag, hvor alting bliver lagt op, delt og gemt for evigt, jamen så er det pludselig ikke en enkelt begivenhed, hvor man afslutter en skoledag.

- Det er noget, som vil ligge der og i værste fald forfølge elever og lærere på lang sigt, siger han.

Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, vil ikke kommentere de konkrete skolers ageren.

- Helt generelt skal vi være opmærksomme på, at vi ikke videreformidler nogle stereotyper, som ikke høre hjemme i 2018. Det skal vi også, selv om det er en festlig dag, hvor det er fis og spektakel, der er det gennemgående tema, siger han.

Anders Bondo er dog ikke i tvivl om, at når skolerne evaluerer det, som er foregået, vil man finde ud af, at der er nogle ting, der skal rettes til, siger han.

/ritzau/