24. maj blev Radio4s morgenradio tilsat et usædvanligt tvist, da journalist Louise Fischer havde sex for åben mikrofon. Nu har historien ramt udlandet.

Det er nemlig ikke kun i de danske medier, at Radio4-reportagen fra en swingerklub i Ishøj har fået opmærksomhed.

Britiske Daily Mail, tyske Bild, franske La Parisien, kenyanske Kenyan News, dominikanske Diario Libre er nogle af de udenlandske medier, der også er blevet fanget af den utraditionelle radioreportage og har derfor bragt historien på deres nyhedssites.

Det var ellers en radioreportage, som var gået ubemærket hen, men som nu har fået debatten i gang både i Danmark og udlandet.

Danish journalist, 26, conducts an interview while having sex at a swingers club for a radio feature https://t.co/6U0vOw1YS9 — Daily Mail Online (MailOnline) May 29, 2021

For hovedpersonen selv er det en overraskelse i sig selv, at hendes reportage har fået så stor bevågenhed i medierne.

»For mig er det meget naturligt. Det er en del af mit arbejde at give et indblik i en verden, ikke alle har adgang til,« lød det fra journalist Louise Fischer, da B.T. talte med hende tidligere på ugen.

Hun lavede reportagen i forbindelse med genåbningen for kontaktsport, som swingerklubberne hører ind under.

Her tager hun lytterne med inden for, hvor hun i løbet af reportagen har sex med en af de andre gæster. Og nu kan folk verden over også høre reportagen. Dog må de gætte sig frem til, hvad der sker, hvis ikke de forstår dansk.