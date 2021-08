Vi kommer ikke til at nå et vaccineniveau, hvor man kan tale om flokimmunitet i Danmark.

Sådan lyder den lettere nedslående melding fra Statens Serum Institut (SSI).

»Hvis vaccinerne var 100 procent effektive mod de varianter, der er i spil nu, og vi havde en 100 procent vaccinationsdækning blandt dem, der er 12 år og ældre, så kunne vi tale om at nå egentlig flokimmunitet imod deltavarianten. Men sådan er virkeligheden desværre ikke, det kan vi ikke opnå,« siger Tyra Grove Krause, afdelingschef i infektionsberedskabet i SSI, til B.T.

Selvom danskere i hobetal allerede har ladet sig vaccinere, og Danmark er blandt de mest vaccinerede befolkninger, kan man ikke undgå, at coronasmitte kan stige pludseligt og voldsomt.

»For at man kan tale om egentlig flokimmunitet overfor deltavarianten, så skal 85 procent af befolkningen være immune, men selv hvis man opnår det, ville man ikke kunne eliminere smitteudbrud,« siger hun.

Lasse Spangenberg modtager første stik i forbindelse med, at det første vaccinecenter i Region Hovedstaden åbner i Øksnehallen ved Halmtorvet i København onsdag 13. januar 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lasse Spangenberg modtager første stik i forbindelse med, at det første vaccinecenter i Region Hovedstaden åbner i Øksnehallen ved Halmtorvet i København onsdag 13. januar 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Diskussionen om, hvornår vi opnår tilstrækkelig immunitet i befolkningen, har været vedvarende under coronapandemien. Det har også været styrende for de politiske forhandlinger om genåbningen af samfundet.

Så sent som onsdag åbnede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i et interview med Børsen op for, at næste fase af vaccineudrulningen sagtens kunne omfatte børn under 12 år – også i et forsøg på at skabe mest mulig immunitet i befolkningen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at vi får diskussionen,« lød det fra Søren Brostrøm, der i begyndelsen af juli gav grønt lys til vaccinationen af 12- til 15-årige.

Netop de yngste grupper er også en kilde til bekymring for SSI, når de snart begynder i skole igen, og efteråret melder sin ankomst.

»Vi har stadig mange børn, der er modtagelige over for covid-19, og som ikke er vaccineret, og de er samlet i daginstitutioner og skoler. Her vil vi se udbrud over de næste måneder, og det kan sprede sig i familier og til bedsteforældre, som måske ikke har opnået fuld effekt af vaccinen,« siger Tyra Grove Krause.

»Det essentielle er vaccinernes effektivitet, og hvor længe effekten varer. De to faktorer bestemmer, hvordan pandemien vil udvikle sig. Det skal vi holde skarpt øje med og studere. Det er for tidligt at slippe smitten løs, fordi vi endnu ikke har nået et højt nok antal vaccinerede.«

Afdelingschef, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse på Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause, under Udenrigsministeriets pressemøde om covid-19 i mink, i Eigtveds Pakhus i København, fredag 6. november 2020. Foto: Emil Helms Vis mere Afdelingschef, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse på Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause, under Udenrigsministeriets pressemøde om covid-19 i mink, i Eigtveds Pakhus i København, fredag 6. november 2020. Foto: Emil Helms

SSI forventer dermed en stigning i smittetallet fra slutningen af august – en mærkbar større stigning end den, vi allerede har set henover sommeren.

Selvom Tyra Grove Krause kalder nye nedlukninger i efteråret for »uaktuelle«, så er der stadig en ubekendt: nye varianter.

»Det er klart, at vores tærskel for smitte er rykket opad, selvom vi endnu ikke ved nok om langtidskonsekvenserne af den her sygdom. Indtil videre skal vi stadig holde fast i smitteopsporing og test af kontakter for at holde smitten under kontrol, da nye varianter kan ændre spillereglerne,« siger afdelingschefen for infektionsberedskabet.

SSI ser også stadig problemer i vaccinationsudrulningen. Eksempelvis halter de 20-39-årige efter, ligesom 30 procent af de nye smittetilfælde med deltavarianten kommer fra danskere, der vender hjem fra ferie.

AstraZeneca-vaccine i Bella Center torsdag 11. februar 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2021) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere AstraZeneca-vaccine i Bella Center torsdag 11. februar 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2021) Foto: Liselotte Sabroe

Derfor skal danskerne mentalt ruste sig til, at køen til testcenteret stadig vil være der, og blot fordi man er vaccineret, er man ikke uden for smittefare, lyder det.

»Vi undgår de alvorlige sygdomsforløb, men der er stadig en risiko for udsatte grupper uden vaccine og de ældre befolkningsgrupper, som måske ikke har opnået fuld effekt af vaccinen,« siger Tyra Grove Krause.

Og da vaccinernes effekt og holdbarhed undersøges, ved vi endnu ikke, om danskerne i en ikke så fjern fremtid skal have endnu et prik med en coronavaccine.

»Vi mangler stadig viden, men en revaccination kan snart komme på tale for de ældste aldersgrupper. Samtidig er boosterstik for den øvrige befolkning ikke nødvendigvis et fjernt fremtidsscenarie. Men der mangler stadig data til at belyse det,« understreger Tyra Grove Krause.