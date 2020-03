Hvis borgerne fastholder de gode vaner, og regeringen forlænger drastiske tiltag, kan smitten reduceres meget.

Fortsætter den nuværende indsats med stramme restriktioner i Danmark indtil 30. marts, vil antallet af smittede som følge af coronavirus kunne reduceres med 30-50 procent.

Det vurderer Statens Serum Institut i en rapport, der er udgivet mandag. Det vil aflaste sundhedsvæsenet, lyder det.

- Dette vil have en betydelig positiv effekt på den forventede belastning af sygehusene. En forudsætning for dette er dog, at perioden med nedsat kontakt i samfundet forlænges ud over den 30. marts 2020, skriver instituttet.

Det er dog en forudsætning, at borgerne fastholder deres opmærksomhed på at dæmme op for smitten. Eksempelvis ved at holde sig inden døre eller holde afstand, hvis man forlader sit hjem for eksempelvis at handle.

Det vil samtidig indebære en yderligere forlængelse af nedlukning og restriktioner i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indkaldt til pressemøde klokken 15. Hun har flere gange brugt den type pressemøde som scenen for de største beslutninger i bekæmpelsen af coronavirus.

En forlængelse af restriktionerne og den delvise lukning af landet kan komme på tale til Påskedag, 13. april.

Reproduktionstallet er i øjeblikket 2,1 i Danmark. Det betyder, at en smittet i Danmark har båret den videre til 2,1 person.

En ny opgørelse mandag viser, at 24 personer, der har været smittet med coronavirus, er døde i Danmark.

Den seneste opdatering fra weekenden var, at 13 personer med coronavirus var døde, men Statens Serum Institut, der opgør tallene, har til denne opdatering skiftet den måde, som antallet opgøres på.

Det er derfor uklart, om tallene er direkte sammenlignelige.

/ritzau/