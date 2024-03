27,8 millioner kroner fra EU skal bidrage til at styrke overvågningen af infektionssygdomme herhjemme.

Coronaepidemien understregede vigtigheden af at kunne overvåge spredningen af infektionssygdomme i samfundet.

Derfor har et EU-sundhedsprogram nu uddelt en bevilling på 27,8 millioner kroner til at styrke den danske overvågning af infektionssygdomme.

Bevillingen er givet til Statens Serum Institut, hvor pengene skal bruges på at forbedre den såkaldte helgenomsekventering.

Den går ud på at analysere DNA eller RNA fra mikroorganismer som eksempelvis coronavirus og gør det muligt at skelne forskellige mutationer af den samme sygdomsfremkaldende organisme.

- Helt konkret får vi med bevillingen mulighed for at forny vores it-systemer, så de bliver bedre, mere automatiserede og skalerbare.

- Ligesom vi i laboratoriet vil arbejde på at gøre sekventering hurtigere, billigere og mere robust for at være bedst muligt forberedt på fremtidige mikrobiologiske trusler, siger Lars V. Pallesen, der er afdelingschef i Statens Serum Institut.

Hos Statens Serum Institut har man i mange år benyttet helgenomsekventering til både sygdomsovervågning, men også til at spore, hvor en given smitte stammer fra.

Men teknologien fik sit store gennembrud i coronatiden, hvor den kunne bruges til at blive klogere på hastigheden, som de forskellige covid 19-varianter udviklede sig i.

- Vi lærte rigtigt meget af det forløb, som gør, at vi er endnu bedre forberedte, hvis en lignende situation skulle opstå igen.

- Og den nye bevilling betyder, at vi kan fremtidssikre systemet, så vi kan dreje på knappen og nemt kan opskalere vores analyser, hvis der bliver behov for det, siger Lars V. Pallesen.

/ritzau/