Statens Serum Institut har sendt danske kvinders data til USA uden sikring. Professor kalder sagen alvorlig.

Ifølge Altinget har Statens Serum Institut, SSI, i to et halvt år uden juridisk sikring sendt data og biologisk materiale fra 2000 kvinder til USA.

Det fremgår af en redegørelse, som Altinget har fået aktindsigt i.

- Det er alvorligt. Det er overførsler af følsomme oplysninger, som kan være integritetskrænkende. De mister enhver kontrol med oplysningerne, når der ikke er nogen aftale, siger Peter Blume, professor ved Københavns Universitet, til Altinget.

Redegørelsen er udarbejdet, efter at direktøren i SSI blev hjemsendt i december på grund af mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

På det tidspunkt skrev Sundheds- og Ældreministeriet, at der også var rejst spørgsmålstegn om sammenblanding af "privatøkonomiske og forskningsmæssige interesser".

Ifølge Altinget og den redegørelse, mediet har fået indblik i, har SSI fra januar 2016 til maj 2018 sendt blodprøver og data fra projektet "Bedre Sundhed for Mor og Barn" til amerikanske National Institute of Child Health and Human Development.

SSI og det amerikanske institut samarbejdede til slutningen af 2015 under et regelsæt om datadeling, der dog bortfaldt 1. januar 2016. Men delingen af data fortsatte. Og uden aftalen er der ingen juridiske bindinger i brugen af data.

- De mennesker, som har afgivet deres private data i den her undersøgelse, har fået deres oplysninger overført til et andet land uden tilstrækkelig beskyttelse, hvor der er risiko for, at oplysningerne bliver spredt eller brugt til noget andet end hensigten, siger Peter Blume til Altinget.

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) siger til Altinget, at han afventer Kammeradvokatens samlede redegørelse, inden det bliver afgjort, hvad der skal ske i SSI.

