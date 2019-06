Det cypriotiske politi har nu fundet endnu et kvindelig pakket ned i en kuffert.

Det makabre fund sker som en del af efterforskningen af den formodede seriemorder Nikos Metaxas.

Alt tyder på, at den cypriotiske kaptajn Nikos Metaxas står bag drabene på intet mindre end fem migrantkvinder samt to piger, der var børn af to af de dræbte kvinder.

Og det er kun de drab, som han allerede har tilstået. Politiet frygter, at han har flere mord på samvittigheden.

Politiet har allerede fundet fem lig, og nu skriver Independent altså, at man har fundet endnu en kuffert med et kvindelig deri.

En talsmand fra det cypriotiske politi, Andreas Angelides, kalder fundet for en »stor udvikling i sagen« og fortæller, at man fortsætter med at lede efter flere kvinder.

Politiet har identificeret det seneste lig som den 31-årige filippinske kvinde Maricar Valtez Arquiola.

Selvom Nikos Metaxas 'kun' har tilstået syv drab, frygter de cypriotiske myndigheder, at den 35-årige mand kan have dræbt endnu flere.

I sidste uge kom det således frem, at det cypriotiske politi mistænker ham for at have været indblandet i yderligere 23 forsvindingssager af udenlandske kvinder.

I forbindelse med sin tilståelse af de syv drab har Nikos Metaxas forklaret, at han har mødt kvinderne på nettet, og han har blandt andet fortalt, at han skulle have kvalt den ene kvinde under sex.

De fleste af kvinderne var rejst til øen for at finde arbejde som rengøringsdamer, og de cypriotiske myndigheder har hidtil vurderet, at de frivilligt var rejst væk igen.

Sagen har dog skabt stor kritik af politiet, da mange ikke mener, at de har undersøgt sagerne om de forsvundne kvinder godt nok.