Martin Thorborg fik kæmpesucces med Jubii, men den bramfri iværksætter har stiftet mindst 30 andre virksomheder og er ikke bleg for at dele sine holdninger.

Meningsmaskine. Mangemillionær. Direktør. Forfatter. Strandvejsbeboer. Bramfri.

Der er mange måder at beskrive Martin Thorborg på, men det mest dækkende ord er nok serieiværksætter.

Det er også det, erhvervsmanden, der på mandag fylder 50 år, bruger om sig selv.

Efter egen optælling har han været med til at starte mere end 30 virksomheder siden 1993, hvor han fra privaten kopierede og distribuerede computerspil.

It-verdenen havde fanget den unge mand, der nogle år forinden skuffede sine forældre ved at droppe ud af 1.g i gymnasiet.

I 1995 stiftede Martin Thorborg og to venner internetfirmaet Jubii, som blev til Danmarks førende portal og søgemaskine på det gryende internet.

Fem år senere solgte de Jubii videre til den amerikanske kæmpe Lycos for 850 millioner kroner, og de tre stiftere kunne deles om halvdelen. Uheldigvis faldt betalingen i Lycos-aktier, som kort efter raslede ned i værdi under dot-com-nedturen.

Martin Thorborg høstede alligevel en pæn gevinst fra salget og fortsatte med at knopskyde it-selskaber. Spamfighter, der beskytter mod uønskede mails, iværksætterportalen Amino og regnskabsvirksomheden Dinero er nogle af de firmaer, han har sat sit fingeraftryk på.

Sidstnævnte er solgt videre, men stadig der, hvor han hver dag går på arbejde som direktør.

Undervejs flyttede han også med familien fire år til USA, og efter hjemkomsten er han blevet en større og større stemme i den offentlige debat.

Martin Thorborg er sjældent bleg for at komme med sin uforbeholdne meninger om erhvervslivet og politikernes forvaltning af det. Og hvis ingen medier ringer og spørger om den, skal han nok dele den på de sociale medier, hvor han har fået over 100.000 følgere med sin ligefremme stil.

Hjertet banker for iværksætteri, som han håber, flere vil kaste sig ud i. Det er også emnet for de foredrag, han jævnligt holder, og de bøger, han har forfattet.

Martin Thorborg er dog ingen betonliberalist. Han slår også på tromme for de bløde værdier, livsglæde og velfærdssamfundets fordele. Meget sigende hedder hans seneste bog "Fra led til leder" - en opfølger til hans første, "Iværksætter til jeg dør".

/ritzau/