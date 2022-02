Sergii Bekh og hans hustru holder øje konstant øje med, hvordan situationen udvikler sig i deres hjemland Ukraine, selvom de sidder i hjemmet lige uden for Odense.

Sergii Bekhs bror og forældre befinder sig sammen i hjemlandet. Da invasionen af Ukraine var en realitet torsdag i de tidlige morgentimer, tog broren og hans familie væk fra Kiev og hen til brødrenes forældre, hvor de nu er samlet.

Lige nu er hans familie i sikkerhed. De har det godt, men Sergii Bekh er bekymret for dem, da han ikke ved, hvordan situationen udvikler sig.

»Det var bedre, hvis de var her,« fortæller Sergii Bekh.

Han har boet i Danmark i 13 år og er far til to børn - en på seks år og en nyfødt. Fra hjemmet i Søndersø følger han via sit netværk og sociale medier med i, hvordan flere af hans ukrainske landsmænd her i landet forlader Danmark for at tage hjem og kæmpe.

Selv bliver han i sikkerhed på Fyn.

»Jeg bliver her. Jeg har to børn, der har brug for mig i fremtiden,« fortæller han om beslutningen.

Han tilføjer dog også, at han er fuld af forståelse for de landsmænd, der i disse dage vælger at tage hjem for at forsvare hjemlandet.

»Selvfølgelig! Det er jo vores land,« siger Sergii Bekh.

Og selvom han lige nu er fast besluttet på at blive i Danmark og passe på sin familie her, så vil han ikke afvise, at han på et senere tidspunkt vender hjem til Ukraine.

»Hvis de rører min familie - mine forældre, min bror og hans familie - så tager jeg afsted med det samme. Så tager jeg afsted i morgen,« fortæller Sergii Bekh.

Han kalder den russiske invasion af Ukraine for 'totally stupid', og han kan ikke forstå, at nogen har interesse i at slå ned på et demokratisk styret land som Ukraine.

»Der er krig overalt i Ukraine nu.«

De seneste uger og måneder har Sergii Bekh fulgt med i, hvordan situationen har udviklet sig. Indtil torsdag troede - og håbede - han, at billederne og efterretningerne om Rusland var ren manipulation. Men torsdag morgen gik virkeligheden op for ham - og resten af verden.

»Jeg er i chok. Alle er chokerede.«