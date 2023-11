En ny slags krabbe har indtaget Limfjorden, og det bekymrer eksperterne.

Faktisk opfordrer forskerne på DTU Aqua til, at du slår krabben ihjel, hvis du ser den.

Det skriver TV Midtvest.

Det drejer sig om den invasive penselklippekrabbe.

I sommer fandt folk fra DTU Aqua dem invasive krabbe i Klosterbugten ved Nykøbing Mors.

I løbet af kun 20 minutter fandt de15 voksne krabber.

Og ikke nok med det …

Eksperterne forudser også, at penselklippekrabben snart får selskab af en anden ubuden gæst, nemlig den asiatiske strandkrabbe.

Foto: DTU Aqua Vis mere Foto: DTU Aqua

»Et bekymrende aspekt ved penselklippekrabben er, at den ofte kommer til nye områder samtidig med en anden, men lidt større invasiv krabbe, den asiatiske strandkrabbe,« skriver DTU Aqua på sin hjemmeside og fortsætter:

»Den asiatiske strandkrabbe er ikke set i Limfjorden, men det er formodentlig kun et spørgsmål om tid.«

Frygten er, at krabberne kan få store konsekvenser for livet i Limfjorden.

»Medmindre der gøres drastiske tiltag i form af fysisk fjernelse af stillehavsøstersrev, må det forventes, at ændringen af Limfjordens kyster fortsætter med uformindsket styrke – nu også med deltagelse af penselklippekrabben,« skriver DTU.

Finder du de invasive krabber, kan du selv aflive dem ved at stikke en kniv eller anden spids genstand i gennes dens øjne.

Derefter skal du vrikke kniven rundt, så du ødelægger krabbens to nervecentre.

Bryder du dig ikke om den løsning, så kontakt Miljøstyrelsen eller DTU.

Under alle omstændigheder opfordrer DTU folk omkring Limfjorden til at holde øje med krabberne og til at melde eventuelle fund til DTU.