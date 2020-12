Flere kommuner har i år taget ny velfærdsteknologi i brug som digital genoptræning og telekonsultationer.

En række af landets kommuner har i år taget ny velfærdsteknologi i brug for at løse en række af de udfordringer, som coronakrisen har budt på.

Det viser en undersøgelse, som Teknologisk Institut, CareNet og brancheforeningen Danish.Care står bag.

I spørgeskemaundersøgelsen fra september, som 72 ud af landets 98 kommuner har besvaret, oplyser mere end hver anden kommune, at den har taget ny velfærdsteknologi i brug i lyset af coronasituationen.

- Der er implementeret mere i år sammenlignet med de forrige tre år, hvor vi har gennemført undersøgelsen. Det er, fordi man simpelthen var nødt til det, siger Birgitte Østergård Sørensen, der er forretningsleder ved Teknologisk Institut.

Velfærdsteknologi kan være mange ting lige fra videokonsultationer og digitale genoptræningsprogrammer, så man slipper for at møde fysisk op, eller at der placeres en sensor i bleer eller senge, som kan fortælle, hvornår bleen er våd, eller hvornår patienten har risiko for at få liggesår.

Under coronakrisen er det uhensigtsmæssigt for en række borgere at få besøg at flere forskellige sosu-ansatte om dagen på grund af risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

Nogle af dem har i stedet fået besøg i form af en videokonsultation, fortæller Birgitte Østergård Sørensen.

- I den situation er det lettere at acceptere, at forbindelsen driller, eller at man får trykket på den forkerte knap, så det ikke med det samme fungerer, siger hun.

Telekonsultationerne har vundet meget frem i kommunerne i år. Det langtfra er ny teknologi, men mange har tidligere oplevet, at de ikke var tid til at sætte sig ind i nye løsninger, oplever forretningslederen.

Under coronakrisen har de ikke haft noget valg.

- Det at tage noget nyt i brug er altid svært. Hvis det ikke virker første gang, er man tilbøjelig til at give op og vende tilbage til at gøre det, man gjorde før.

- Under coronakrisen var der ikke nogen mulighed for at vende tilbage. Man kunne kun køre på og bruge teknologierne, siger Birgitte Østergård Sørensen.

Hun mener, at det er positivt, at der er indført mere velfærdsteknologi. Det kan nemlig gøre en stor forskel for både ansatte og borgere.

I undersøgelsen har 94 procent af kommunerne svaret, at velfærdsteknologi øger livskvaliteten for borgerne.

Desuden mener 80 procent, at det giver et bedre fysisk arbejdsmiljø.

/ritzau/