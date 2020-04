Myndighederne har været alt for langsomme til at tilbyde test til ældre og personale på både plejehjem og i ældreplejen.

Sådan lyder det fra Danmarks næststørste ældreorganisation, Faglige Seniorer, efter, at det er kommet frem, at coronasmitten har bredt sig til ældreplejen og plejehjem landet over.

»Der har ganske enkelt ikke været gjort nok,« siger organisationens direktør, Palle Smed, og tilføjer:

»Allerede for flere uger siden væltede det ind med henvendelser fra personale i ældreplejen og på plejehjem, der var utrygge ved situationen, fordi de ikke havde adgang til at blive testet.«

Der har ganske enkelt ikke været gjort nok. Palle Smed, Direktør i Faglige Seniorer

TIP OS: Arbejder du på plejehjem eller i ældreplejen, eller har du pårørende på plejehjem eller i ældreplejen og er bekymret for smittespredningen, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv en mail til jubu@bt.dk.

Sidenhen har myndighederne ændret teststrategien for coronavirus, således at medarbejdere i blandt andet ældreplejen kan testes, selvom de 'kun' har milde symptomer.

Men heller ikke det, synes man hos Faglige Seniorer, er tilfredsstillende. Organisationen, som har 230.000 medlemmer, peger nemlig på, at ældreområdet står over for en helt ny problemstilling, når den gradvise genåbning af Danmark påbegyndes.

Selvom plejehjemmene nok ikke skal åbnes som det første, peger direktøren alligevel på, at risikoen for smittespredning blandt de ældre kan stige markant.

Mener du også, at myndighederne har svigtet ved ikke at teste mere for covid-19 på plejehjem og i ældreplejen?

»Med en genåbning står vi i en situation, hvor alle kommer i kontakt med flere mennesker, og når vi så kommer til tidspunktet, hvor plejehjem genåbnes, så man med forskellige sikkerhedsforanstaltninger kan besøge sine pårørende, giver det en enorm øget risiko for at udsætte ældre på de danske plejehjem for smitte,« siger Palle Smed.

Derfor mener Faglige Seniorer, at alle borgere, som har eller har haft symptomer, skal have adgang til at blive testet.

»Lige nu er der stadig restriktioner på, hvem der kan testes, men så længe vi ikke ved, hvem der er smittet, og hvem der ikke er, kommer vi ikke til at genåbne Danmark i tryghed,« siger direktøren.

Han peger på, at myndighederne – i stedet for at sige 'det kan ikke lade sig gøre' – bør lægge en plan for, hvordan man kan teste mange flere, end man gør på nuværende tidspunkt.

Faglige Seniorer frygter, at genåbningen af Danmark vil føre til endnu flere smittetilfælde blandt ældre. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Faglige Seniorer frygter, at genåbningen af Danmark vil føre til endnu flere smittetilfælde blandt ældre. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

For som direktøren hypotetisk spørger: »Hvem tør besøge ældre familiemedlemmer, hvis der er mulighed for, at man har været smittet med coronavirus? Det er en urimelig situation at bringe os i.«

En optælling, som DR har lavet, viser, at coronasmitten har ramt plejehjem og ældreplejen i mindst 35 ud af landets 98 kommuner.

Blandt andet i Frederiksberg Kommune er seks borgere i ældreplejen døde med coronasmitte, mens tallet i Københavns Kommune er 11.

Også på plejecentre i Roskilde, Vallensbæk og i Brønderslev er der udbrud med mange smittede.