Der er ikke nok patienter, der bliver henvist til Region Midtjyllands eneste senfølgeklinik for corona.

Og derfor står 'Senfølgeklinikken for Covid' på Aarhus Universitetshospital snart til at lukke.

Det skriver DR.

»Vi skal have budgettet til at hænge sammen. Det, vi hæfter os ved, er, at selve behandlingen består. Det bliver ikke på en senfølgeklinik, men så lang tid patienterne får den rette behandling, har formen mindre betydning,« udtaler formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Purnima Erichsen (K), til mediet.

Patienterne i regionen skal fremadrettet forbi den almindelige hospitalsdrift.

Formanden understreger dog, at på trods af, at dem der lider af senfølger af Covid-19 ikke længere kan besøge en speciel klinik, vil indholdet af behandlingen forblive den samme.

Senfølgeklinikken på Aarhus Universitetshospital, der har haft lidt mere end 600 patienter fra hele regionen i løbet af 2023, står til at lukke fra årsskiftet.

Siden coronapandemien har flere og flere danskere oplevet senfølger af virussen.

De hyppigste symptomer er, ifølge Rigshospitalet, træthed, åndenød, koncentrationsproblemer og tab af smags- og lugtesans.

En af de danskere, der har oplevet slemme senfølger af Covid-19, er Marianne Nissen. Hun fik både hårtab og endte i respirator, efter hun i december 2021 blev ramt af corona. Det kan du læse mere om her.