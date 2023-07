Den populære, græske ferieø Rhodos har i flere dage været ramt af voldsomme skovbrande som konsekvens af tårnhøje temperaturer.

Mange danskere har de seneste dage måttet flygte fra flammerne i stedet for at sippe drinks ved poolen og nyde roen.

Og så er der dem, der slet ikke har kunnet komme afsted.

Lørdag eftermiddag skulle Lene Elisabeth Larsen, hendes mand, søn, svigerdatter og barnebarn nemlig afsted på en længe ventet sommerferie på øen.

De voldsomme forhold på ferieøen stoppede lørdag eftermiddag passagernes ferie, før den var gået i gang. Foto: Privat Vis mere De voldsomme forhold på ferieøen stoppede lørdag eftermiddag passagernes ferie, før den var gået i gang. Foto: Privat

Hele familien havde nået at spænde sikkerhedsbæltet i flyet, da beskeden lød, at det ikke længere var ansvarligt at flyve afsted med passagerer.

»Vi nåede at sidde i flyet i cirka en time. Jeg synes faktisk, at det er enormt ansvarligt, at de ikke sender os afsted,« siger Lene Elisabeth Larsen, der dog ærgrer sig over, at familieferien nu enten bliver aflyst eller udsat.

»Jeg vil dog hellere været havnet i Kastrup end i et inferno af kaos med et lille barn. Men det er da brandærgerligt.«

Københavns Lufthavn bekræfter overfor B.T., at de lørdag eftermiddag ikke har sendt et fly afsted med passagerer.

»Vi har sendt et tomt fly til Rhodos 17.05, da det ikke havde mulighed for at flyve med passagerer, men det kommer derimod til at tage danskere med hjem derfra,« oplyser vagthavende pressemedarbejder ved Københavns Lufthavn.

Lene Elisabeth Larsen og familien havde booket deres ferie gennem rejseselskabet TUI, der undervejs har opdateret familien, siger hun.

»Vi har fået flere beskeder fra TUI i løbet af eftermiddagen, hvor de også sagde, at der var en risiko for, at vi ikke ville kunne komme afsted,« siger Lene Elisabeth Larsen.

»Nu har vi fået af vide, at vi enten kan blive ombooket eller få pengene tilbage. Vi vil gerne på ferie, så nu må vi gang med at søge på nettet.«

Københavns Lufthavn oplyser, at der ikke har været andre aflysninger lørdag og, at det for nuværende ikke er planlagt, at flere fly skal lette uden passagerer.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra TUI, men foreløbigt uden held.