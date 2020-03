Beredskab Øst er her til aften i gang med en større udrykning.



​Det oplyser de selv på Twitter.



​De skriver, at de sender otte brandkøretøjer mod en brand på et bosted i Lyngby.



​De skriver dog, at branden er en af de mindre i en senere opdatering.



​Beredskab Øst har allerede sendt store dele af udrykningen hjem igen.



​Opdateres...