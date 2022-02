Tirsdag måtte alle elever på Det Blå Gymnasium, der ligger i Glamsbjerg på Vestfyn, vende tilbage til online undervisning.

På gymnasiet er der nemlig i øjeblikket så meget smitte med coronavirus, at skolen ikke så nogen anden udvej end at sende eleverne hjem til deres skærme. Det fortæller rektor Carsten Hogrefe til B.T.

»Jeg har ikke et konkret tal på, hvor mange smittede der er tale om, da jeg faktisk selv sidder hjemme med corona, men det er efterhånden rigtig mange smittede,« siger Carsten Hogrefe.

Så mange smittede, at der i flere af klasserne kun var mødt omkring halvdelen af eleverne op. Og med kun halvdelen af eleverne til stede er undervisningen bare ikke den samme.

»Vi er en skole, der gør brug af så lidt virtuel undervisning som muligt. Vores erfaringer og tidligere resultater viser, at eleverne får meget mere ud af at være fysisk til stede. Men i den her situation er online undervisning bare den bedste løsning,« siger Carsten Hogrefe og uddyber:

»Hvis vi skal bibeholde undervisningens kvalitet, så var vi nødt til at gøre noget.«

Problemet med smitte på gymnasiet er dog ikke kun begrænset til eleverne. Også skolens undervisere er hårdt ramt.

»Der er høj smitte blandt de ansatte også, og mange er også hjemme med smittede børn, så de ville alligevel ikke kunne gennemføre undervisningen fysisk,« fortæller Carsten Hogrefe.

Rektoren fortæller i den forbindelse, at mange elever såvel som ansatte har et mildt forløb. Det er derfor ikke et problem at gennemføre undervisningen til trods for sygdom.

Og så er det Carsten Hogrefes klare forventning, at eleverne igen kan vende tilbage til skolen i uge otte, når vinterferien er overstået.

Altså skal elever og undervisere forhåbentlig kun tilbage til skærmene i fire dage.

»Heldigvis er online undervisning langt fra nyt for hverken underviserne eller eleverne. De er efterhånden ret rutinerede i det og ved også, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør,« afslutter Carsten Hogrefe.