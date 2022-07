Lyt til artiklen

Er du en af dem, der bruger samme adgangskoder til privat og det arbejdsrelaterede?

Så er der god grund til at læse med. Brug af samme koder til de to formål er nemlig et kæmpe problem for din it-sikkerhed. Og specielt i sommerferien.

Skal du have arbejdscomputeren med på sommerferie, risikerer du at åbne døren på vid gab for hackere.

Og hvis du er rigtig uheldig, kan hackerne både få adgang til personfølsomme oplysninger om dig selv og bryde ind i din arbejdsgivers it-system.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse, som it-sikkerhedsfirmaet Beyond Identity netop har udsendt.

Og på baggrund af en undersøgelse af folks brug af adgangskoder kommer virksomheden nu med en advarsel.

Den viser nemlig, at hele 50 procent genbruger adgangskoder, således at de har de samme adgangskoder til it-systemet på jobbet, som de bruger til private konti og sociale medier.

Dette til trods for, at både Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed fraråder, at man genbruger adgangskoder.

Undersøgelsen viser desuden, at omkring hver fjerde benytter en »svag« adgangskode.

Ti procent skifter aldrig kode på jobbet, og når hackere trænger ind i et system, har de i 80 procent af tilfældene udnyttet adgangskoder.

Derudover har ti procent af de adspurgte adgangskoderne stående i en almindelig word-fil. Ni procent har mailet dem til sig selv. Hver femte bruger navnet på deres husdyr, barn eller favoritsportsklub som adgangskode.

Men hvordan får man en stærk adgangskode?

Ifølge Sikkerdigital.dk skal man følge disse tre råd:

Adgangskoden skal have minimum 12 eller flere tegn

Længden på adgangskoden er vigtig, når den skal være sværere at bryde for hackere. Det anbefales, at adgangskoden har en længde på minimum 12 tegn eller flere.

Adgangskoden er unik og bør aldrig bruges flere steder

Genbrug af adgangskoder udgør en meget stor risiko for, at en hacker får adgang til ikke blot et enkelt system, men til mange systemer, når en adgangskode bliver lækket eller på anden måde kompromitteret. Derfor skal din adgangskode også være unik.

Brug tofaktor login

Tofaktor login gør din digitale færden mere sikker, idet du indtaster adgangskoden på computeren, og derefter godkender login på din smartphone eller med en sms-kode.