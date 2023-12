Abekoppevirussen spreder sig igen.

Både amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder advarer nu om den alvorlige virus mpox, der tidligere er blevet kaldt abekoppevirus.

En mere alvorlig udgave af virussen, der er mere smitsom og har højere dødelighed breder sig nemlig.

Opråbet kommer fra Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol, Verdenssundhedsorganisationen WHO og USAs Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse.

Smitten breder sig i Den Demokratiske Republik Congo i Centralafrika.

Sygdommen har endnu ikke forladt landets grænser, men i Congo har der siden januar været 13.000 tilfælde og 600 dødsfald, hvoraf mange er børn.

Rosamund Lewis fra WHO udtrykker stor bekymring overfor nyhedsbureauet Reuters.

»Virusvarianten er kendt for at være mere smitsom. Hvis den tilpasser sig bedre til overførsel fra menneske til menneske, udgør det en risiko.«

Det er særligt ved kontakt med dyr og tæt kontakt i husholdninger, at der er risiko for smitte.

Tidligere har en mildere udgave af virussen, stamme 2 virus, spredt sig, hvor det første tilfælde udenfor Afrika blev opdaget i 2022.

Denne udgave af virussen overraskede forskere, da der var høj smitterisiko ved seksuel kontakt særligt blandt mænd, der har sex med andre mænd.

På nuværende tidspunkt er der ikke stor bekymring i Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol for, at sygdommen, stamme 1 virus, vil sprede sig i Europa.

Det vurderes dog stadig, at der også med denne variant er højere risiko for mænd, der har seksuel kontakt med andre mænd, eller mange skiftende partnere.

Der har heller ikke været tilfælde i USA med denne variant.

I juli 2022 blev abekopper, stamme 2 virus, af WHO erklæret en global sundhedskrise.

Den status blev i maj i år ophævet.

Sundhedsstyrelsen beskriver abekopper som et udslæt med små blærer, der starter omkring kønsorganerne og kan sprede sig til andre steder på kroppen. Dertil kan følge influenzalignende symptomer.