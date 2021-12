Hvis der er én vare, der er i høj kurs i øjeblikket, så er det selvtests.

For med rekordhøje smittetal og timelange køer til landets testcentre oplever flere butikker, at selvtests bliver flået ned af hylderne.

Det skriver flere danske medier, heriblandt Helsingør Dagblad.

Det er især efter den seneste leverance af selvtests, at salget er eksploderet hos landets apoteker og supermarkeder.

Faktisk har forespørgslen været så stor, at flere butikker nu har set sig nødsaget til at lave begrænsninger for, hvor mange tests man må købe, således der er nok til alle.

Det kan blandt andet mærkes på samtlige af Anne-Marie Kissmeyers tre apoteker, som ligger i Helsingør og Ålsgårde.

Onsdag formiddag modtog apotekerne nemlig 2.500 selvtests tilsammen og inden for ganske få timer, kunne de melde ud, at over halvdelen allerede var solgt.

»Vi har set os nødsaget til maksimalt at sælge fem hjemmetests per person, så der ikke er enkelte, der sidder med et stort lager, som de lige pludselig begynder at sælge privat. Det har vi set på Facebook, og det er en af grundene til, at vi har taget den beslutning,« siger Anne-Marie Kissmeyer.

Det er dog ikke kun på apotekerne i Nordsjælland, at hylderne nærmest er tomme. Også i Normal og i Matas i Aalborg er de svære at opdrive.

»Vi fik et par kasser i et sidste uge med omkring 100 i hver. Vi havde udsolgt på et par timer,« lyder det blandt andet fra Sofia Hoberg, der er butiksassistent i Normal, da B.T. Aalborg fangede hende.

Men selvom det kan tyde på, at det kan blive svært at få fingrene i en selvtest lige nu, er der gode nyheder på trapperne.

I dag fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke nemlig på et pressemøde, at selvtesten vil få en større plads i testindsatsen, og derfor har Danmark bestilt 65 millioner selvtests hjem, som vil være tilgængelige i landets butikker på den anden side af nytår.

»Så snart vi har dem, skal de ud og gøre gavn ved at knække smittekæder og beskytte vores sårbare borgere. Når de kommer, kan vi fra januar styrke testindsatsen endnu mere,« sagde Magnus Heunicke.