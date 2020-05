Hvis du bruger værktøjer på nettet til at diagnosticere dig selv med sygdom udfra symptomer, så er sandsynligheden størst for, at du får det forkerte resultat.

Det konkluderer australske forskere fra Edith Cowan University i et nyt studie, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

»Selvom det måske er fristende at bruge disse værktøjer til at finde ud af, hvad der kan forårsage dine symptomer, er de oftest i bedste fald upålidelige og i værste fald farlige.«

Sådan siger kandidatstuderende Michellla Hill fra Edith Cowan University i pressemeddelelsen.

Hun er førsteforfatter til det nye studie, der er udgivet i tidsskriftet Medical Journal of Australia.

I studiet analyserede forskerne 36 internationale mobile og web-baserede stykker software til at tjekke symptomer og diagnosticere sygdomme.

'Symptom-tjekker-værktøj' fungerer ved, at brugeren giver oplysninger om sig selv og sine symptomer.

Derefter forsøger programmet at sammenholde informationerne med en medicinsk database for at give brugeren et eller flere bud på en diagnose.

Men som oftest er diagnose-programmernes bedste bud forkert – den rigtige diagnose fremkom ved forskernes test kun som første resultat 36 procent af tiden, står der i pressemeddelelsen fra Edith Cowan University.

Kun omtrent halvdelen af tiden stod den korrekte diagnose blandt de tre mest sandsynlige diagnoser.

Det estimeres ifølge pressemeddelelsen, at sundhedsrelaterede Google-søgninger løber op i omkring 70.000 per minut.

Risikoen ved de online symptom-tjekkere er, at de giver os en falsk tryghed, mener Michella Hill.

»Mennesker uden medicinsk viden kan komme til at tro, at rådene er korrekte, eller at deres symptomer ikke er så alvorlige, selvom de måske er det,« siger hun i pressemeddelelsen.

Det betyder dog ifølge hende ikke, at man nødvendigvis helt skal holde sig fra at tjekke sine symptomer på nettet.

»Disse sider er ikke en erstatning for at gå til lægen, men de kan være brugbare for at give mere information, når først du har en officiel diagnose,« vurderer Michella Hill i pressemeddelelsen fra Edith Cowan University.

Bragt i samarbejde med Videnskab.dk.