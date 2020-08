Danmark har lukket for alle ikke-nødvendige rejser til hele Spanien, oplyser Udenrigsministeriet.

Rejseselskaber ærgrer sig gule og blå, efter at Udenrigsministeriet fra torsdag fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele Spanien.

For efter flere måneder med begrænset rejseaktivitet på grund af coronapandemien var mange netop begyndt at rejse til Spanien igen.

- Jeg ærgrer mig helt vildt over det her, siger Peder Hornshøj, direktør i Bravo Tours.

- Jeg har fuld forståelse for, at man skal forholde sig til tal og statistikker, men jeg er meget uforstående over for, at man ikke har kunnet regionsopdele, siger han.

Samme melding kommer fra Spies' kommunikationschef, Lisbeth Nedergaard.

- Det er en enorm skuffelse. Det er så ærgerligt, at man lukker hele landet. At man ikke har haft det datagrundlag, der skulle til for at kunne lave en regionsopdelt vurdering, siger hun.

Spanien er på et normalt år et af de mest populære rejsemål for danskere. Og på trods af en coronapandemi er mange rejst dertil på ferie over sommeren, efter at de danske myndigheder åbnede for rejser i juni.

Siden midten af juli er der dog sket en stigning i antallet af smittede med coronavirus i Spanien.

Virusset har bredt sig i en sådan grad, at antallet af smittetilfælde i landet per 100.000 indbyggere er steget fra 25,5 i sidste uge til 39 over den seneste uge, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det er over grænsen for de 30 tilfælde per 100.000 indbyggere, som Udenrigsministeriet tillader.

Spies har på nuværende tidspunkt omkring 800 danskere på ferie på Mallorca, og det er langtfra det samme, som det plejer, hvor flere spanske byer og øer er i spil.

Imens har Bravo Tours omkring 300 danskere i Costa del Sol og på Mallorca.

Lisbeth Nedergaard påpeger, at det øgede smittetryk er i den nordlige del af fastlandet - og ikke på turistøerne.

Derfor skulle Udenrigsministeriet have indført regionale rejsevejledninger, lyder det.

- Både på De Baleariske Øer og De Kanariske Øer er der et smittetryk, der faktisk er lavere, end det vi har haft i Danmark gennem hele sommeren.

- Og det er øerne, der er de store turistområder. Det er der, hele vores forretning ligger, siger hun.

Rejseselskaberne fortæller, at danskere, der i øjeblikket er i Spanien, ikke bliver påvirket af den nye rejsevejledning. De rejser hjem som normalt.

Danskere, der har bestilt en rejse, og snart skal til Spanien, bliver kontaktet og får annulleret deres rejse.

Spies ser frem mod nu at aflyse omkring 1500 danske rejsende til Spanien de kommende to uger.

Herfra bliver de tilbudt enten at ombooke rejsen eller få pengene tilbage.

