50 medarbejdere er blevet fyret hos Cook Medical i Bjæverskov.

Det skriver MedWatch.

Cook Medical fremstiller hospitalsudstyr som katetre og endoskoper.

Virksomheden har 800 ansatte i Danmark, og har på verdensplan lige fyret 500 ansatte.

Til MedWatch siger Tine Sørensen, der er kommunikationschef for den danske del af Cook Medical:

»Ledelsen i USA har analyseret, hvad der er nødvendigt for at opnå vores visioner om at blive en stærk og førende aktør i fremtiden. De har undersøgt ting som benchmarks, konkurrenters størrelser, finansielle prognoser og en mase andre forskellige elementer. Analyser har så indikeret, at en reduktion af arbejdsstyrken er den vej, vi er nødt til at gå for at opnå vores mål.«

Ifølge MedWatch er der både menige medarbejdere og ledere blandt de fyrede.

En af Cook Medicals konkurrenter er Ambu, som i februar fyrede to direktører.