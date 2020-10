Det gik alvorligt galt, da en 68-årig kvinde deltog i en udrensningsceremoni nord for vejle for en uge siden.

Kvinden endte i kunstigt koma på Odense Universitetshospital, efter hun havde indtaget et stof i forbindelse med en shamanistisk ayahuasca-ceremoni. Trods ulykken fortsætter selskabet med at afholde de sydamerikanske ceremonier.

Arrangementet var ifølge Vejle Amts Folkeblad arrangeret af Healing Rejser, som laver 'terapeutiske healing weekender'. At ulykken skete under et af deres ophold har selskabets ejer dog hverken be- eller afkræftet.

På hjemmesiden for Healing Rejser fremgår det, at der de kommende weekender vil blive afholdt udsolgte ceremonier og healingweekender.

Det efterlader den 68-årige kvindes mand vred og uforstående.

I et opslag i Facebook-gruppen 'Ayahuasca Danmark' skriver han, at han var tæt på at miste sin kone på weekend-opholdet.

'Jeg kan ikke mere skjule min vrede over det, der er sket, og jeg oplever det fuldstændig respektløst overfor min kone og min familie, at Healing Rejser fortsætter uanfægtet, som om intet var sket. Skal der virkelig et lig på bordet, før det stopper?'

Også kvindens datter forklarer til Vejle Amts Folkeblad, at hun ville ønske at selskabet bag arrangementet havde ageret på ulykken.

Kvinden blev indlagt lørdag aften, hvor politiet fik anmeldelsen om ulykken, som skete hos behandleren i Kollemorten øst for Give.

Politiet undersøger stadig det stof, som kvinden indtog under ceremonien. Ayahuasca er en urtete, som kommer fra en psykoaktiv plante og er forbudt at importere og drikke i Danmark.

Den 68-årige kvinde er ikke længere i koma, men stadig indlagt. Ejeren af Healing Rejser er ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.