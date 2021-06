Det er et ulækkert syn, der lidt for ofte møder de hårdtarbejdende ansatte i et nordsjællandsk forsyningsselskab.

Og det har fået Halsnæs Forsyning, der blandt andet har ansvaret for affaldshåndtering og kloakker til omkring 21.000 husstande i og omkring Frederiksværk, til at komme med en klar opfordring:

Smid ikke vådservietter i toilettet!

»Vi oplever desværre store problemer med vådservietter i kloakken. Vådservietter går ikke i opløsning som almindeligt toiletpapir og stopper derfor pumperne på spildevandssystemet,« skriver Halsnæs Forsyning i et opslag på Facebook.

»På billedet ses en pumpe, der blev tømt for vådservietter forleden dag – og samme pumpe var igennem samme tur kun tre dage tidligere,« fortsætter opslaget.

Og skal man tro Halsnæs Forsyning, så er det altså ikke uden konsekvenser – og her tænker man ikke kun på den ærgerlige arbejdsdag, det giver de hårdtprøvede medarbejdere.

Nej, det kan faktisk give problemer i nærliggende vandmiljø og rekreative områder ved at skabe 'hygiejniske udfordringer'.

»Når pumpestationen går i stå, løber det tilstrømmende spildevand, typisk via nødoverløb, enten direkte til et nærliggende vandløb eller på terræn,« skriver forsyningsselskabet.

Opfordringen er klar: Det eneste, du bør smide i toiletkummen, er opløseligt toiletpapir.

Alt andet propper bare systemet til.