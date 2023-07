Holdingselskabet bag den kendte danske ølforretning Mikkeller leverer et historisk underskud.

Det skriver Finans.

I 2021 lød underskuddet på minus 52,5 millioner kroner, men i 2022 er det næsten fordoblet med et rekordunderskud på 107 millioner kroner.

»Jeg synes, det er forfærdeligt, for jeg vil gerne være en, der både laver nogle produkter og oplevelser, som er nye, og som udvikler, men jeg skulle også gerne være en, der driver en god forretning, som jeg har været i gamle dage,« siger Mikkel Borg Bjergsø, medstifter, administrerende direktør og hovedaktionær i Mikkeller, til Finans.

Ifølge direktøren skyldes det store underskud blandt andet fastlåste kontrakter med supermarkeder, hvor det ikke har været muligt for firmaet at hæve priserne, og set i lyset af de store stigninger på omkostninger for korn, fragt og aluminium har det dermed ikke været muligt at kompensere.

Men ifølge Mikkel Bjergsø, så står ølforretningen altså et helt andet sted, fordi det er lykkedes dem at implementere deres prisstigninger, så forretningen nu ikke taber penge, når de sælger en øl.