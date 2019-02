På et borgermøde tirsdag aften skal nye planer for området omkring Himmelbjerget ved Ry diskuteres.

Hvor meget skal ændres, for at det ikoniske Himmelbjerg i Ry kan blive ved med at tiltrække turister?

Det skal diskuteres på et borgermøde i Ry i aften, og fronterne er trukket skarpt op.

Politikerne i Skanderborg Kommune har nemlig planer om at renovere området omkring Himmelbjerget, og sidste år hyrede de et arkitektfirma, der tegnede et bud på, hvordan bjerget kan gøres mere moderne. Det skulle gøres med nye stier, shelters til overnatning, selfiepladser, solsofaer og udsigtsplatforme.

Noget, et flertal i byrådet i Skanderborg er for, men som langt fra alle borgere tilhængere af.

- Det handler sådan set om, om vi kan gøre det til en endnu bedre oplevelse at komme på Himmelbjerget, siger borgmester i Skanderborg Kommune Jørgen Gaarde (S) til DR P4 Østjylland.

Men det har skabt stor røre blandt borgerne i Ry, at der er planer om at pille ved det berømte bjerg.

Sidste år fik kommunen et arkitektfirma til at lave en rapport med bud på, hvordan bjerget kan moderniseres som turist-attraktion.

Og arkitekternes tegninger af store træterrasser og glaskonstruktioner har gennem flere måneder sat sindene i kog. En gruppe borgere har endda samlet sig i foreningen "Folkets bjerg", som er imod arkitektplanen.

Formanden for gruppen, Anders Hougaard, mener, at politikerne er ved at gøre det ikoniske bjerg til en "mainstream-vare".

- Vi synes slet ikke, det tager afsæt i det sted, Himmelbjerget er, og det er en dårlig kvalitet, siger han til DR P4 Østjylland.

Himmelbjerget blev berømt for digterpræsten Steen Steensen Blichers folkemøder på stedet, som blev holdt i 1840'erne. Desuden er det geologisk et helt unikt sted. Derfor synes Anders Hougaard og foreningen Folkets Bjerg ikke, at man skal pille ved bjerget.

- Problemet med det her projekt i en nøddeskal er, at det er undfanget i turismetænkning, altså turismen er sat forrest, siger han.

Anders Hougaard mener, det er de samme unuancerede planer, der bliver brugt i hele landet, når man vil opdatere turistattraktioner.

- Du kan kigge på en lang række projekter helt fra Bornholm til Skagen, og uanset hvor du slår ned, er det den samme type løsninger. Det er massiv arkitektur, det er noget med nogle udsigtsplatforme, og at naturen skal serveres på en ensrettet måde, siger han.

Men borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde (S), forklarer at de billeder, der er med i helhedsplanen for Himmelbjerget, som blandt andet Anders Hougaard har set, kun er ment som inspiration.

- Vi har sikkert ikke været gode nok til at skelne mellem, hvad der var egentlige planer, og hvad der var illustrationer. Der er ingen ting, der ligger fast, og det er derfor, vi mødes; for at indhøste ideer og tanker fra de, der kommer til mødet, siger han til DR P4 Østjylland.

Borgmesteren forklarer, at det der skal diskuteres på aftenens møde er ankomstzonerne til Himmelbjerget, nye udsigtspunkter på bjerget, stisystemerne - og så en bedre formidling af historien om Himmelbjerget.

Anders Hougaard fra Folkets Bjerg er klar til at starte på en frisk kommunikation med politikerne.

- Vi rækker hånden frem og snakker med alle, som er villige til at sætte sig ned og forsøge at skabe en indsigt i, hvad det her er for et sted, i stedet for at gribe ned i posen af standardarkitektløsninger, siger han.

Mødet finder sted tirsdag aften fra klokken 19.