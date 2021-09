Genåbningen er over os, og snart er det slut med alle restriktioner.

Men selvom restriktionerne snart er fortid, og det meste af hverdagen for nogen kan synes at være tilbage ved 'normale tilstande', så hærger coronavirussen stadig.

Det har de nu fået at mærke på Selam Privatskole i Hasselager i Aarhus Kommune.

Ifølge skoleleder Henrik Sørensen har de p.t. været nødsaget til at sende 15 af i alt 215 elever hjem, efter der har været coronaudbrud på skolen.

»Det er seks procent af vores elever, og de er fordelt på forskellige årgange,« siger han.

Henrik Sørensen fortæller, at man udfra en betragtning om at bevare en så stabil hverdag for de tilbageværende eleverne så muligt, så har skolen ikke valgt at sende hele klasser hjem, men kun smittede og nærkontakter, og hvis der skulle gå søskende til de smittede på skolen, så bliver de også sendt hjem.

»Det handler om stabilitet. Det handler om at give eleverne håb for fremtiden og om at give dem en så positiv hverdag så muligt,« siger han.

Skolelederen sætter smittetilfældene i sammenhæng med den større genåbning, der er i gang i samfundet, og at det derfor er umuligt at sige, hvor smitten stammer fra.

»Vi gør alt for at sørge for, at smitten bliver så lav så muligt, og vi gør det i overensstemmelse med sundhedsstyrelsen,« siger han.