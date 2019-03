For første gang nogensinde er en seksgællet haj blevet fanget i dansk farvand.

Den knap 150 kilo tunge krabat blev fanget på havet ud for Thyborøn af Tobias Konnerup tilbage i december måned.

»En af mine kolleger er 56 år gammel og har været fisker i mange år, og han havde heller aldrig set noget lignende,« siger Tobias Konnerup til Jyllands Posten.

Selvom fangsten var usædvanlig stor, vidste Tobias Konnerup ikke hvor speciel fisken, han havde fået på krogen, rent faktisk var. Det var først, da han senere tog kontakt til en ekspert på Naturhistorisk Museum, at han fik at vide, at det var en seksgællet haj, der var tale om.

Der har tidligere været rygter om, at arten har været i dansk farvand, men det er ikke blevet dokumenteret før nu.

»Det er en af verdens største kødædende hajer, og det er fedt at få dokumenteret, at arten er i Danmark,« siger Henrik Carl, der er videnskabelig medarbejder hos Statens Naturhistoriske Museum i København, til DR.

Med sine skarpe tænder kan en seksgællet haj bide både en sæl og en delfin midt over. Arkivfoto/Naturhistorisk Museum

Selvom hajen vejede mellem 120-150 kilo og var omkring to meter lang, var det blot en bette en af slagsen, som Tobias Konnerup fik hevet op af det danske farvand. Den seksgællede haj kan nemlig veje helt op til 1.000 kilo og blive mellem fem til seks meter lang.

Selvom en seksgællet haj spiser både sæler og delfiner, skal man dog ikke være nervøs for at iklæde sig badetøjet og hoppe en tur i Vesterhavet her til sommer, fortæller Henrik Carl til DR.

Risikoen for at møde den er nemlig yderst minimal, da den lever på dybt vand og derfor ikke bliver regnet for at være farlig for mennesker. Man skal dog ikke kaste sig ud i at opsøge den.

»Seksgællede hajer har nogle drabelige, savtakkede tænder, der kan bide en sæl midt over, så jeg ville være meget betænkelig ved at svømme rundt sammen med sådan én,« siger Henrik Carl til TV Midtvest.

Hajen var i øvrigt død, da Tobias Konnerup og de øvrige fiskere fik den om bord. De tog derfor blot nogle billeder af den som dokumentation og smed den efterfølgende tilbage i havet.

Med fangsten af den seksgællede haj i dansk farvand er der - ifølge DR - nu dokumenterede oplysninger om fangster af i alt 14 forskellige hajarter i Danmark.