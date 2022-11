Lyt til artiklen

Sidste torsdag klokken 13.36 blev Pernille Svane ringet op af sin seksårige datters skole i Holstebro.

Kvindestemmen i den anden ende sagde, at hun skulle fortælle moren noget, der var svært.

»Hun fortæller mig, at Victoria i spisefrikvarteret er blevet trukket ind i klassen af to drenge fra klassen over, så er døren blevet lukket og …«

Der bliver stille. Hun kan ikke holde tårerne tilbage.

»Undskyld …« siger hun lavmælt, inden hun fortæller videre, hvilke ord der lød fra stemmen, der tilhørte indskolingslederen fra Nørre Boulevard Skole.

»Drengene havde sagt, de bare lige ville lege pudekamp med min datter. Men derinde bliver hun bedt om at tage alt sit tøj af. Og så har der været kontakt mellem deres kønsdele,« siger Pernille Svane, der sidder sammen med Vicotrias bonusfar Henrik Kjærside.

Det var to piger, der havde opdaget det og hentet en gårdvagt. Læreren kunne ikke komme ind i lokalet til at begynde med, fordi en af drengene holdte for døren, siger moren, der første gang fortalte historien til Holstebro Dagblad.

Da læreren kom ind, kunne hun se Victoria stå i underbukser i gang med at tage sit tøj på.

Det stod der i skolens underretning til kommunen: 'Victoria er sammen med to drenge og en pige mere. Drengene vil have, at Victoria går med ind i 1.c. Det siger hun, at hun ikke vil, fordi eleverne ikke må være inde i frikvarterne. Drengene trækker Victoria ind i klasseværelset, men ikke den anden pige, låser døren og trækker gardinerne for. Der er noget pudekamp, og Victoria bliver bedt om at tage tøjet af, stille sig op ad væggen og holde sig for øjnene. Hun gør det, og den ene af drengene tegner på et stykke papir en tissemand og en tissekone og et hjerte, og siger, at det gør man, når man er kærester. Victoria siger, at det vil hun ikke, og så siger han: Så gider jeg ikke være kæreste med dig mere. Victoria bliver bedt om at lægge sig ned, og den ene dreng tager også sit tøj af, og lægger sig ovenpå Victoria. Der er berøring af kønsdele. Drengene bliver imidlertid afbrudt i deres foretagende, fordi to andre børn har set, at Victoria »er taget til fange og ikke kan komme ud«. De alarmerer gårdvagten. Den ene af drengene forsøger at holde døren, men en lærer tvinger sig adgang til klasselokalet, hvor Victoria står i underbukser og er ved at tage sit tøj på.'

Indskolingslederen, der stadig var i røret, mens Pernille Svanes verden var gået i stå, sagde, at skolen ville lave en underretning til kommunen.

Men hun sagde ikke, at forældrene skulle komme og hente Victoria eller komme til et hastemøde, som moren ellers havde forventet.

Da hun blev ringet op, var det halvanden time siden, overgrebet havde fundet sted, og en time siden datteren havde siddet på kontoret og forklaret det hele.

Efterfølgende var 0. klasse-pigen bare blevet sendt over i sfo’en, hvor de to drenge også går:

»Jeg synes, det er skrækkeligt. Jeg har ikke haft en chance for at skærme min datter eller tage hende i tryghed. Hun har været det samme sted, hvor der har været et overgreb på hende. Hun er gået rundt blandt voksne, der ikke tør snakke om det her.«

Da Pernille Svane kom op på skolen for at hente Victoria, var der ikke nogle voksne, der tog fat i hende.

»Jeg må selv hive fat i en pædagog i sfo’en for at spørge, om der har været nogle reaktioner. Så siger pædagogen, ‘nej, men hun er ikke stolt af det.’

Moren fortæller, at hun tog Victoria med ud foran skolen, hvor de satte sig ned på nogle træbænke.

»Jeg siger, jeg godt ved, hvad der er sket i dag, og så begynder hun at græde,« fortæller Pernille Svane og fortsætter:

»Hun siger, ‘mor, jeg ville ikke, de trak mig i armene, jeg sagde, de skulle lade være – og det var heller ikke pænt, de holdte for døren, så læreren ikke kunne komme ind.'«

Klokken 16.03 ringede moren til politiet og anmeldte overgrebet. Det udløste en opringning fra kommunen, som fortalte, at de vil komme forbi næste dag og afholde børnesamtale med Victoria.

Men de skete ikke. De måtte lige vente til mandag, lød det.

Victorias mor og bonusfar, Pernille Svane og Henrik Kjærside, er skuffet og rasende over den manglende håndtering af datterens overgreb i skolen. Foto: Brian Bjeldbak / Byrd Vis mere Victorias mor og bonusfar, Pernille Svane og Henrik Kjærside, er skuffet og rasende over den manglende håndtering af datterens overgreb i skolen. Foto: Brian Bjeldbak / Byrd

Pernille Svane skrev samtidig til skolen, at hun havde forventet et møde, og at de andre forældre var blevet orienteret. Det skete heller ikke.

»Det er så absurd det her. Jeg havde forestillet mig, at nu hvor det var foregået på skolens grund, i skoletiden og med skolens elever, så ville der have været en eller anden form for hurtig ageren.«

Moren fortæller, hvordan Victoria allerede viste adfærdsændringer, da de kom hjem torsdag.

De kan ikke længere kende deres egen datter, siger hun:

»Hun er blevet voldsomt udadreagerende. Hun slår, hun er meget verbalt udadreagerende. Hun er blevet voldsom og kontrollerende over for sin lillesøster på tre år,« siger hun og fortsætter:

»Hun har holdt sin lillesøster fanget inde på et værelse i weekenden, hvor hun slukkede lyset, holdte for døren og sagde, ‘nu skal vi lege,’ selvom søsteren tydeligt skreg og græd.«

Victoria har et løbehjul, som hun ikke rigtig har gidet at bruge før, siger moren.

»Men nu her er hun begyndt at køre rundt på det indenfor hele tiden og sidde på det og spise på det. Det skal stå inde på hendes værelse, når hun skal sove.«

Krisepsykologen, de har fået tildelt gennem forsikringen, siger, at Victorias hjerne stadig er i flugttilstand, så hun har brug for konstant at være i bevægelse.

Pernille Svane fortæller, at de fik at vide af skolen, at de to drenge far 1. klasse var hjemsendt på ubestemt tid, så Victoria trygt kunne komme tilbage.

Det forsøgte hun mandag. Og da moren hentede hende, fik hun at vide, at Victoria havde haft en god dag.

»Men da vi skulle hjem, kørte hun frem, da hun så, der kom en lastbil kørende i lav fart. Hun reagerede ikke på, jeg sagde ‘Victoria, flyt dig.’ Hun sagde bare, ‘mor, jeg vil dø.’«

Familien står tilbage med en ødelagt lille pige, siger moren. Og en skole og kommune, der virker fuldstændig handlingslammede.

Der har været afholdt en børnesamtale med Victoria mandag, hvor hun igen skulle forklare hele hændelsesforløbet. Men ellers har familien ikke hørt noget.

»Vi har taget initiativ til al kontakt. Vi er blevet overladt til os selv af både skolen og kommunen. Jeg er så rasende,« siger Pernille Svane og fortsætter:

»Vi ved, når man er udsat for overgreb i barndommen, sætter det sig i en. Vi er bekymret for senfølgerne. Hvordan det kommer til at påvirke Victorias udvikling og personlighed, hvis ingen voksne tør tage ansvar og skabe det rum, hvor man siger, vi skal snakke om tingene.«

B.T. har kontaktet Holstebro Kommune, der siger, at de ikke har nogle kommentarer til sagen.

Efter B.T. kontaktede skolelederen på Nørre Boulevard Skole, har skolen udsendt en pressemeddelelse. Her lyder det blandt andet, at »hændelsesforløbet er håndteret i henhold til gældende regler og retningslinjer – herunder vores lovpligtige beredskabsplan – i samarbejde med relevante myndigheder som politiet og Børnehus Midt.«