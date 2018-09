Det var lige ved at ende galt, da en seksårig dreng for første gang skulle lære at svømme uden svømmevinger eller andre remedier i Løkken Idrætscenter.

Det var faren til drengen og en livredder, der opdagede, at noget var helt galt, da drengen var til svømmetræning torsdag aften.

»Pludselig konstaterer de, at drengen ligger i vandet med ansigtet nedad og er bevidstløs. Så får de ham op af vandet og giver ham førstehjælp,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, til TV2 Nord.

Faren og livredderen giver drengen både hjertemassage og kunstigt åndedræt. Også en hjertestarter bliver taget i brug, men den ville ikke støde.

Kort efter kaster drengen op og er igen ved bevidsthed.

En læge på stedet vurderer, at drengen skal på sygehuset til observation, fordi der kan være risiko for, at han har fået vand i lungerne. Dog er han ikke i livsfare, understreger Jesper Sørensen.