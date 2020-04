Selv den allermest tragiske historie kan have et strejf af noget, der ikke gør den fuldstændig meningsløs. Det er seksårige Felix' forfærdelige dødsfald et eksempel på.

For den lille drengs ulykkelige skæbne giver nu håb om, at flere forældre i fremtiden kan få hjælp, når sorgen er størst.

Takket være et Facebook-opslag med en opfordring fra den afdøde drengs forældre har et borgerforslag om sorgorlov til forældre, der mister deres barn (0-18 år), nu opnået de fornødne 50.000 underskrifter, der gør, at forslaget kan blive fremsat som beslutningsforslag i Folketinget.

Et flertal af folketingspolitikerne har tidligere i år ytret politisk vilje til at se på muligheden for, at også forældre til børn, der dør, efter de er fyldt syv måneder, skal have ret til sorgorlov.

Felix' historie har nu skubbet den rettighed tættere på at være en realitet.

Opslaget med forældrenes opfordring, der pludselig satte skub i borgerforslaget, blev postet af Sabina Kjemtrup.

Hun har en søn, der har gået i børnehave med Felix, og hun kender perifert hans familie.

Men da hun har mange følgere på sociale medier grundet sin blog om sin søn, der lever med hjerneskaden hydrocephalus, blev hun af Felix' forældre bedt om at give deres opfordring videre på sin platform.

Det har virket.

På mindre end et døgn har omkring 20.000 skrevet under på forslaget, der oprindelig blev fremsat i december 2019. Forslaget har i skrivende stund 58.428 underskrifter.

»Jeg synes, det er fantastisk, at så mange danskere også mener, at den nuværende lov har nogle mangler, og derfor vil sætte deres underskrift, så vi kan få Folketinget til at se på dette,« siger Sabina Kjemtrup og fortsætter:

»Men ellers er jeg bare glad for at kunne give det sidste skub. Dette hjælper ikke Felix' familie, men hvis det kan være med til at hjælpe andre på sigt, ville det være fantastisk. Et tragisk dødsfald som dette kan jo ramme os alle.«

Nuværende regler om sorgorlov Forældre har ret til 14 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis et barn er dødt ved fødslen. Det samme gælder, hvis barn går bort, inden det bliver syv måneder gammelt. Det blev indført i januar 2018. Alle Folketingets partier stod bag Hvis barnet er ældre end syv måneder og dør, kan forældre ikke få sorgorlov. Forældre må i stedet sygemelde sig og være på samme vilkår som alle andre syge, hvilket medfører, at man skal stå til rådighed for jobcenteret efter otte uger.

Felix mistede livet 19. marts under en skovtur i Fussingø vest for Randers.

Han var kravlet op på en brændestabel i skoven, da ulykken indtraf.

De tunge stammer satte i bevægelse og ramte drengen. Den ene forælder var til stede.

»Det er dét, vi kalder en rigtig tragisk ulykke. Det er ikke nogens skyld, det er ikke på grund af dumhed, forsætligt eller ulovligt. Det er rent og skært uheld, at det sker. Drengen fik træstammer over sig og døde,« sagde vagtchef, politikommissær Jens Rønberg, Østjyllands Politi, til Randers Amtsavis.

B.T. har gennem Sabina Kjemtrup fået lov af Felix' forældre til at bringe billedet af den seksårige i sit Superman-kostume.