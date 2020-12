Seks ud af de ti ansatte på Klinisk Biokemisk Afdeling i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg er bekræftet smittet med coronavirus.

De resterende fire er sendt i isolation.

Derfor vil der resten af ugen være lukket for blodprøvetagning på Kalundborgs Sundheds- og Akuthus, skriver Sjællandske.

Først fra mandag den 21. december vil patienter igen kunne få taget blodprøver i Kalundborg. Indtil da skal de til Holbæk Sygehus for at få det ordnet.

Mediet har været i kontakt med Knut Borch-Johnsen, vicedirektør på Holbæk Sygehus, som oplyser, at man ikke ved, hvordan smitten er endt på Klinisk Biokemisk Afdeling i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg.

Det tyder dog på, at personalet har smittet hinanden.

Vicedirektøren understreger i samme ombæring, at patienter der har fået taget blodprøver på afdelingen den seneste tid, ikke skal være nervøse for, at de er blevet smittet af personalet.

»Det er meget lidt sandsynligt. Personalet bærer værnemidler, og en blodprøve foregår over meget kort tid. Der skal et vis tidsrum til før der sker smitte,« siger Knut Borch-Johnsen.

I alt 161 borgere i Kalundborg Kommune er de seneste syv dage bekræftet smittet med coronavirus, fremgår det af en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Incidenstallet er dermed oppe på 333,6, hvilket betyder, at der i kommunen er 333,6 smittede per 100.000 indbyggere.