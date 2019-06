Blot seks timer tog det at få indsamlet penge nok til at få bragt Jonas Legaard Sørensen hjem fra New Zealand, hvor han forleden blev fundet død under en jagttur.

Den unge dansker, der blot blev 21 år, havde ingen rejseforsikring.

Derfor valgte Lisbeth Billeskov Hansen - der er nær veninde med Jonas' mor - at oprette en indsamling, der kunne hjælpe familien med at rejse de nødvendige penge for at få ham bragt hjem, så han kan blive begravet. Det fortæller hun til Fyens Stiftstidende.

»Jeg oprettede gruppen lidt før klokken 15 (onsdag, red.) og lukkede den igen ved 21-tiden, for da havde vi nået beløbet. Folk har været enormt gode til at støtte, og der har været både stort og småt imellem,« forklarer hun.

Jonas Legaard Sørensen fra Faaborg mistede på tragisk vis sit liv under en jagttur i en nationalpark i New Zealand.

Inden han blev fundet død, var han blevet meldt savnet, da han ikke var mødt op til en aftale med sin rejsekammerat.

De newzealandske myndigheder igangsatte en stor eftersøgning af den unge dansker, som sidst blev set af andre jægere den 6. juni.

Til B.T. har Jonas Legaard Sørensens storebror - Jacob Legaard Sørensen - tidligere fortalt, at ulykken skete, da lillebroderen var ved at krydse en flod og blev overrasket af stærk strøm på grund af tidevandet:

»Han mistede fodfæstet og blev slået bevidstløs i vandet. Derefter druknede han,« forklarede han.

Til Fyens Stiftstidende fortæller Lisbeth Billeskov Hansen, at ambassaden havde anslået, at det ville koste omkring 70.000 kroner at få Jonas hjem.

Indsamlingen blev lukket, efter den havde rundet 78.000 kroner.

På den måde er der også lidt til uforudsete udgifter, forklarer hun.