Svensk fødselsstudie er blevet afbrudt af etiske årsager, fordi seks spædbørn er døde.

Et stort fødselsstudie i Sverige er blevet stoppet før tid, fordi seks spædbørn er døde - muligvis som følge af forskningen.

Det skriver TV2.

I studiet ville forskere fra Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg undersøge, om det var muligt at sætte fødsler i gang i begyndelsen af graviditetsuge 43 i stedet for i begyndelsen af uge 42.

Men seks kvinder, der som led i forsøget havde fortsat deres graviditet ind i uge 43, mistede deres barn.

Det afbrudte studie skulle have omfattet 10.000 kvinder på 14 svenske hospitaler. Men kun 2700 kvinder nåede at deltage.

- Det er vores overbevisning, at det ikke ville have været etisk korrekt at fortsætte forsøget, konkluderede forskerne ifølge The Guardian.

På baggrund af studiet er de svenske forskere kommet med en anbefaling om at sætte fødsler i gang senest på den første dag i uge 41, som kaldes 41+0.

Det har flere svenske hospitaler valgt at følge. Men fordi Danmark allerede har en klar praksis, vil den danske anbefaling ikke blive ændret lige nu.

Det fastslår Hanne Brix Westergaard, der er overlæge og klinisk lektor på Gynækologisk-Obestrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød

- Vi har allerede en fælles praksis på alle fødesteder i Danmark, der sætter gang i fødslen før uge 42.

- Det er meget ressourcetungt at sætte i gang før, og derfor kommer vi ikke til at gøre noget forhastet. Vi kommer til at tænke os rigtig godt om, og se nøje på den endelige forskningsartikel, når den kommer, siger hun.

Det anbefales alle kvinder i Danmark at have født, inden der er gået 42 uger.

Alle gravide kvinder i Danmark tilbydes igangsættelse af fødslen efter 41 uger og to til fem dage frem.

/ritzau/