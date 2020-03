Seks personer i Danmark er døde, mens de har været smittet med coronavirus, oplyser Statens Serum Institut. Tallet var fire onsdag.

I alt er antallet af registrerede smittetilfælde steget til 1.132, lyder det.

På Færøerne er 72 personer registreret smittet.

Tallet af indlagte lyder stadig på 129 personer. 16. marts var det tal 62, 17. marts var det 82.

Samtidig er antallet af personer på Intensiv afdeling er også stødt stigende.

16. marts var 10 på intensiv, 17. marts var 18 og i går, 18. marts, 24 personer på intensiv.

18. marts var 18 personer i respirator, det var en stigning fra 4 dagen før. Derfor er risikovurderingen for Danmark fortsat høj.

'Der vurderes aktuelt at være høj risiko for udbredt samfundssmitte med coronavirus/COVID-19 i Danmark inden for de kommende uger,' skriver SSI.