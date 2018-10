Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Samtykke til sex skal hjælpe voldtægtsofre

Flere vil anmelde en voldtægt, og flere vil blive dømt, hvis loven ændres, så sex kræver, at begge parter enten med ord eller handling har vist, at de har lyst. Det mener Amnesty International, der i dag klokken 12.00 er vært ved en konference på Christiansborg om den danske voldtægtslovgivning.

FN's nødhjælpschef slår alarm over snarlig hungersnød i Yemen

Der er fare for, at halvdelen af Yemens knap 29 millioner indbyggere meget snart kan blive ramt af hungersnød og vil være totalt afhængige af nødhjælp for at kunne overleve. Det siger FN's nødhjælpschef, Mark Lowcock.



USA ophæver visa til saudiarabiske Khashoggi-mistænkte

Regeringen i USA har tilbagekaldt visa, der er udstedt til saudiarabiske embedsmænd, som er mistænkt for at være involveret i drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

På et pressemøde tirsdag fortalte den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, at USA har ophævet visa udstedt til saudiarabiske embedsmænd, som er mistænkt for at være involveret i drabet på Jamal Khashoggi.

Ministerium sender kontroversielt spørgeskema til studerende

Onsdag vågner mere end 100.000 studerende op til et spørgeskema fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om studiemiljø. Svarene kan få betydning for, hvor mange penge uddannelserne får i fremtiden, skriver Politiken.

Onsdag modtager 100.000 studerende på landets videregående uddannelser et spørgeskema i e-Boks om studiemiljø. Resultaterne af undersøgelsen skal være med til at afgøre, hvor mange penge en uddannelse får.

De Radikale vil lempe reglerne for rugemoderskab

De Radikale vil gøre det lettere for par at få et barn ved hjælp af en rugemor. I et nyt ligestillingsudspil foreslår partiet en lempelse af reglerne, skriver Kristeligt Dagblad.

Arkæologer finder verdens ældste intakte skibsvrag

Marinearkæologer har fundet verdens ældste intakte skibsvrag - et græsk fartøj, som har ligget i Sortehavet i 2400 år. Vraget er usædvanligt godt bevaret, fordi det har ligget på to kilometers dybde, hvor vandet næsten er helt frit for ilt.



Avisernes forsider

Avisen Danmark

De kommende praktiserende læger skal ikke nyde noget af at komme ud i yderområderne og sidde for sig selv. De vil samles i faglige fællesskaber, viser ny undersøgelse fra Yngre Læger.

Berlingske

To førende eksperter retter en sønderlemmende kritik af Fogh-regeringen for sammenbruddet i Skat. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) kalder det en forkert konklusion, men erkender at etableringen af Skat i 2005 gik for hurtigt.

B.T.

Anklageskrift mod Nicklas Bendtner om hændelse i København indeholder voldsomme detaljer. Fodboldspilleren sparkede blandt andet liggende taxachauffør i hovedet, lyder det.

Børsen

Iværksætterlysten hos A.P. Møller – Mærsk skal genoplives. Det skal ske gennem innovations- og investeringsenheden Maersk Growth. Ifølge topchef Søren Skou har det i flere år knebet med interne idéer på Esplanaden.

Finans

SF vil bandlyse kapitalfonde fra at købe elnettet i København. Det kan koste skatteyderne dyrt, hvis man politisk beslutter at diskvalificere kapitalfonde fra at byde på den slags opgaver.

Ekstra Bladet

Nettet strammes om de mistænkte i sag om svindel for millioner i Socialstyrelsen. En kvinde, der mistænkes for groft hæleri, har fået beslaglagt sin bolig. Desuden er en Range Rover nu også i politiets varetægt.

Information

Af hensyn til klimaet haster det med at slå bremserne i på flere områder, lyder konklusionen fra forskere, politikere og erhvervsfolk i forbindelse med Romklubbens 50 års jubilæumskonference.

Jyllands-Posten

Erhvervsministeriet afsatte et større end hidtil oplyst millionbeløb til et e-sportsfirma, mens Venstre-minister Tommy Ahlers havde penge i virksomheden. Et politisk flertal kræver nye svar i sagen.

Kristeligt Dagblad

Det skal være lettere for barnløse par og LGBT-personer at få barn ved hjælp af en frivillig rugemor, foreslår De Radikale i nyt ligestillingsudspil. Både V og S er villige til at drøfte en lempelse af loven.

Politiken

Det går fremad med at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet. 22 ud af de 98 kommuner har opfyldt målet om, at over halvdelen af alle flygtninge skal være i et støttet eller ustøttet job senest tre år efter deres ankomst.

