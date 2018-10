Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Flere ældre skal have besøg af hjemmeplejen via en skærm

Ældre og syge danskere bør i stigende grad få assistance via en computerskærm i stedet for at få et fysisk besøg i hjemmet. Det mener regeringen, der vil investere 410 millioner kroner i digital velfærd. I dag klokken 13.00 præsenterer regeringen sin nye digitaliseringsreform.

Læs mere her

»Vi skal bruge ressourcerne på den mest borgernære service som fysisk pleje og omsorg, og så lade skærmbesøgene klare relativt simple opgaver,« mener innovationsminister Sophie Løhde om hjemmeplejen. Regeringen præsenterer tirsdag regeringens digitaliseringsreform. (Arkivfoto) Foto: Casper Christoffersen Vis mere »Vi skal bruge ressourcerne på den mest borgernære service som fysisk pleje og omsorg, og så lade skærmbesøgene klare relativt simple opgaver,« mener innovationsminister Sophie Løhde om hjemmeplejen. Regeringen præsenterer tirsdag regeringens digitaliseringsreform. (Arkivfoto) Foto: Casper Christoffersen

Danmark afstår fra at deltage i topmøde i Saudi-Arabien

Der bliver ingen deltagelse fra Udenrigsministeriet eller den danske ambassade, når Future Investment Initiative-konferencen åbner i Saudi-Arabien. Konferencen er blevet ramt af flere afbud som følge af sagen om Jamal Khashoggi, der mistede livet på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

Læs mere her

Vold fra elever plager mange lærere og pædagoger

Spark, slag, riv og verbale overfald fra elever er hverdag for mange lærere og pædagoger i grundskolen. Det viser en aktindsigt, som Politiken har søgt i Arbejdstilsynets besøg i 2017 på 405 grundskoler.

Læs mere her

Vold mod lærere er et stigende problem i folkeskolen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Vold mod lærere er et stigende problem i folkeskolen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Trump: Forslag om transkønnede skal beskytte landet

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter tilsyneladende, at hans administration arbejder på at indføre en smal definition af køn, som noget uforanderligt og alene biologisk bestemt. Forslaget er en del af arbejdet for at beskytte landet, lyder det fra præsidenten.

Den amerikanske præsident Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: LARRY W. SMITH Vis mere Den amerikanske præsident Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: LARRY W. SMITH



Tonen mod May er blevet voldsom i britisk brexit-strid

Britiske politikere har reageret stærkt på, at premierminister Theresa May udsættes for trusler fra partifæller, som er uenige i hendes strategi for Storbritanniens kommende farvel til EU.

Læs mere her

Den britiske premierminister Theresa May. Foto: PA Vis mere Den britiske premierminister Theresa May. Foto: PA

Trump er utilfreds med saudisk forklaring om journalistdrab

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han 'ikke er tilfreds' med den saudiarabiske forklaring på, hvordan journalisten Jamal Khashoggi har mistet livet. Omvendt vil han heller ikke give afkald på investeringer fra Saudi-Arabien.

Læs mere her

Den dræbte saudiske journalist Jamal Khashoggi. (Arkivfoto) Foto: Hasan Jamali Vis mere Den dræbte saudiske journalist Jamal Khashoggi. (Arkivfoto) Foto: Hasan Jamali

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Et stort flertal af danskerne mener, at det er en god idé, at butikker skjuler cigaretterne for kunderne, viser en ny undersøgelse. De første erfaringer fra Netto viser også, at det virker. Salget af cigaretter er faldet markant, siden de blev gemt væk.

Berlingske

Tillid er forudsætningen for at tage det næste store skridt i digitaliseringen af det offentlige, mener regeringen. Flere oplysninger skal frem over deles mellem myndighederne. I dag præsenteres "Digital service i verdensklasse", der skal give borgerne adgang til alle egne oplysninger.

Læs mere her

B.T.

Socialdemokratiet kræver, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kommer på banen og sikrer trygheden for naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård ved den lille stationsby Bording i Midtjylland. S kan godt forstå, at borgerne er frustrerede, lyder det.

Børsen

Venturekapitalfonden Nordic Eye og L’easy-ejer Niels Thorborg skyder omkring 100 millioner kroner i Blue Ocean Robotics. Peter Warnøe, der er administrerende direktør i Nordic Eye, satser på, at den fynske robotfabrik i løbet af tre-fire år er milliarder værd.

Læs mere her

Ekstra Bladet

34-årige Lisabeth Beck, der er mor til tre, fik hjertestop, da hun kørte på motorvejen. Flere var hurtige til at hjælpe hende, og nærmest mirakuløst overlevede hun.

Læs mere her

Finans

Kapitalfonde og andre investorer står i kø for at købe de mest succesfulde ejerledede virksomheder, men priserne er høje under de gyldne højkonjunkturtider, og med ét kan det vende.

Læs mere her

Information

Demokraterne gør sig store forhåbninger om en sejr ved midtvejsvalget i USA 6. november. Men det giver republikanerne i Daytona Beach i Florida ikke meget for. De er overbevist om, at Donald Trump-effekten slår igennem og sikrer republikanerne fremgang.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Flere ældre og syge danskere bør fremover få besøg af sosu-assistenten eller hjemmesygeplejersken på en computerskærm i stedet for at få et fysisk besøg i hjemmet. Det mener regeringen, der vil investere 410 millioner kroner i digital velfærd.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Urørt område på havbunden nord for Færøerne ser ud til at havne i kløerne på Kongeriget Danmark, Norge og Island, der håber på at finde værdifulde naturressourcer. Det kan give et skub til færøsk økonomi og har geostrategisk værdi.

Læs mere her

Politiken

Arbejdstilsynet fandt sidste år eksempler på lærere, der udsættes for vold og traumatiske hændelser på 64 grundskoler. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) kræver mere konsekvens og er klar med 30 millioner kroner mod vold i grundskolen.

Læs mere her