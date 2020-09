»Velkommen til pressemødet. Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere.«

Sådan indledte Mette Frederiksen det pressemøde, som vi nok alle sammen nærmest minutiøst husker.

Kalenderen viste 11. marts, og på cirka en time blev hverdagen for danskerne totalt forvandlet.

Et par dage senere blev de danske grænser lukket, og pludselig stod tusindvis af danskere med påskerejser og forårsferier, der ikke kunne blive gennemført.

Heldigvis er vi som forbrugere beskyttet på en måde, så vi skal have pengene tilbage, når en flyrejse bliver aflyst.

Der er dog ét men.

For lige nu er der masser af danskere, der endnu ikke har fået deres penge tilbage fra de rejser, de oprindeligt skulle have været på i foråret.

»Der er rigtig mange, som mangler at få deres penge for forårets aflyste rejser. Faktisk er det størstedelen af dem, som vi repræsenterer. Så ja, det er eksploderet fuldstændig,« fortæller Alex Kirkeberg, der er pressechef i Flyhjælp.

Flyhjælp hjælper danskere med kompensations- og refusionssager i forbindelse med flyrejser, og i forbindelse med coronavirussen har man fået henvendelser fra mere end 3.000 danskere.

Men hvorfor er der så mange danskere, der mangler at få deres penge?

Ifølge Alex Kirkeberg handler det blandt andet om, at flyselskaberne er blevet betragteligt sværere at arbejde med.

»Vi er udfordret i forhold til flyselskaberne. Det er blevet sværere at få kontakt til dem, og det er blevet sværere at få dem til at acceptere det simple krav at betale pengene tilbage,« siger pressechefen og fortsætter:

»Det handler om, at flyselskaberne oftest ikke betaler, før vi går rettens vej, og det kan tage helt op til et år. Og sommetider må vi efter en dom også trække dem i fogedretten.«