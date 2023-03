Lyt til artiklen

Seks daginstitutioners legepladser er blevet lukket ned med øjeblikkelig virkning i Aarhus Kommune.

Årsagen er, at man skal undersøge jorden, som de ligger på, for mulig PFAS-forurening. Det skriver TV 2.

Landet over er kommuner og regioner ifølge mediet begyndt at undersøge jorden under en række daginstitutioner for PFAS-kemikalier – og i Aarhus Kommune har man nu fundet frem til syv daginstitutioner, der kan være PFAS-forurenede.

Den ene er under ombygning og står derfor tom, mens legepladserne de seks andre steder nu er blevet lukket:

»Mens der gik folk rundt og tog giftprøver i jorden, ville vi synes, det var mærkværdigt, hvis der sad børn ved siden af og puttede selvsamme jord i munden,« forklarer Nikolaj Harbjerg, der er forvaltningschef for Børn og Unge i Aarhus Kommune, til TV 2.

Til mediet forklarer han, at man har valgt at gøre det på denne måde for at være på den sikre side, indtil man finder ud af, om der er PFAS i jorden eller ej.

PFAS er en stor samling af flourholdige, miljøskadelige kemikalier brugt siden starten af 1950erne.

Det har været brugt i alt fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper til maling. Stofferne ophober sig i blod og organer og mistænkes for at øge risikoen for blandt andet kræft og hormonforstyrrelser.