Forholdene på Havregården Kostskole var så dårlige, at seks elever inden for fem år har forsøgt at begå selvmord, mens de gik på kostskolen.

Det viser oplysninger i patientjournaler og sagsakter.

Det er podcasten 'Kostskolen' fra P1 Dokumentar hos DR, der kommer med de nye afsløringer af den skandaleramte skole, der i oktober sidste år lukkede efter historier om omfattende omsorgssvigt, vold, stoffer og seksuelle overgreb blandt eleverne.

Det kom senere også frem, at eleverne på Havregården Kostskole havde det laveste karaktergennemsnit blandt alle landets privat- og kostskoler.

Kostskolen lukkede i efteråret 2020. Foto: Keld Navntoft Vis mere Kostskolen lukkede i efteråret 2020. Foto: Keld Navntoft

Det viser sig nu, at flere kommuner har anbragt børn med psykiske problemer på skolen, selv om den ikke var godkendt til at tage mod så behandlingskrævende børn.

»Børn med psykiske problemer skal anbringes et sted, der har ekspertisen til at hjælpe dem med de psykiske problemer, de har,« siger Eva Naur Jensen, lektor i socialret ved Aarhus Universitet.

Hun kalder desuden antallet af selvmordsforsøg for »meget bekymrende«.

Hos Socialtilsyn Hovedstaden, der har ført tilsyn med Havregården Kostskole, har man ikke kendt til de seks selvmordsforsøg.

Det var altså i efteråret, at bestyrelsen besluttede sig for at lukke skolen, da man fik kendskab til de mange problemer. I samme ombæring valgte man at politianmelde den daværende forstander, Morten Ulrik Jørgensen.

Han har ikke reageret på henvendelser fra DR i forbindelse med de nye oplysninger om de seks selvmordsforsøg.

Til Sn.dk siger han dog:

»Min kommentar til sagen er, at jeg ikke ønsker at bidrage til en så mangelfuld, ensporet og ubehagelig dækning af sagen, som jeg mener tangerer en personlig hetz. På nuværende tidspunkt har jeg ikke yderligere kommentarer,« siger Morten Ulrik Jørgensen.