Seks danske statsborgere er blevet tiltalt af Rusland for at være lejesoldater i Ukraine.

Det skriver DR og Ekstra Bladet ud fra oplysninger fra Ruslands ambassade i Danmark.

»Den Russiske Føderations Undersøgelseskomité efterforsker en kriminalsag om rekruttering og deltagelse af udenlandske lejesoldater i fjendtlighederne på de ukrainske væbnede styrkers side. På baggrund af det indsamlede bevismateriale er der nu afsagt kendelse om, at seks danske statsborgere er tiltalt,« oplyser ambassaden i et skriftligt svar.

Såfremt de seks danskere bliver dømt, kan de risikere en hård straf.

De er nemlig tiltalt efter den russiske føderations straffelovs paragraf 359 stykke 3, der siger:

'En lejesoldats deltagelse i en væbnet konflikt eller fjendtligheder skal straffes med fængsel i en periode på syv til 15 år.'

I skrivelsen fra den russiske ambassade lyder det videre, at omkring 20 danske lejesoldater er blevet registreret for at have deltaget i krigen i Ukraine, hvor nogle af dem er blevet dræbt.

B.T. afventer svar fra Ruslands ambassade i Danmark.