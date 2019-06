For Karina Rasmussen var august 2017 en skelsættende måned.

Efter 18 år på kontanthjælp begyndte hun i praktik i cateringfirmaet Simply Cooking.

For gud ved hvilken gang forsøgte det lokale jobcenter at få hende i aktivering.

Hidtil uden succes.

Men denne gang var det anderledes.

»Jeg følte mig motiveret, og det betyder alt. Og så blev der stillet krav. Både fra jobcentret og fra arbejdsgiveren,« siger hun, da B.T. er på besøg i cateringfirmaets køkken, som blandt andet leverer frokost til virksomheder og ligger i den nybyggede del af Nordhavn i København.

Et år senere blev hun fastansat i Simply Cooking A/S.

Karina Rasmussens historie viser også, at en ændret strategi fra jobcentret har båret frugt.

Ifølge direktør i Simply Cooking, Martin Haugaard, var det afgørende, at kontakten med kommunen blev overtaget af to personer: Én person fra Hans Knudsen Instituttet, der har specialiseret sig i at få svage ledige i job, og en jobcentermedarbejder.

Og så blev der pludselig stillet krav.

»Min erfaring med jobcentrene tidligere er, at vi fik praktikanter ud, som simpelthen ikke ønskede at være i praktik. De blev tydeligvis presset ud, og de var efterladt til sig selv. Og det var ikke en succes hverken for os eller dem,« siger Martin Haugaard.

»Nogle af dem var simpelthen så langt fra arbejdsmarkedet, at det slet ikke kunne lade sig gøre at få dem i arbejde,« tilføjer han.

Som B.T. har beskrevet de seneste dage, bliver jobcentrene kritiseret for at være for dyre og for dårlige.

I en YouGov-måling lavet for B.T. svarer blot 11 procent af 598 personer - som har været i kontakt med et jobcenter de seneste to år - at de er kommet i enten fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse efter at have været igennem et forløb i jobcentret.

I alt mener 64 procent 'slet ikke' eller 'i mindre grad' grad, at deres forløb har gavnet deres muligheder for at komme i beskæftigelse.

I forgårs langede lektor ved Aarhus Universitet Lars Skipper i B.T. ud efter jobcentrene for at være ineffektive og dyre.

Samtidig kunne Cepos i et notat for nylig konkludere, at det koster mellem 400.000 og 500.000 for hver ledig, der kommer i job.

I alt 13,5 milliarder kroner postede det offentlige i beskæftigelsesindustrien i 2018.

Effekten af den dyre indsats er ifølge Cepos 'tvivlsom'.

Pengespildet genkender Martin Haugaard:

»Jeg blev i mange år kontaktet af forskellige jobcentre, som ville have ledige i praktik eller løntilskud. Og jeg måtte afvise dem, for de var enten for ressourcesvage til at arbejde, eller også havde de ikke motivationen, og så meldte de sig syge,« siger han.

»Nu har jeg én kontaktperson fra Københavns Kommune og én fra Hans Knudsen Instituttet, og de sikrer, at vi kun får ledige ud, som er motiverede,« siger Martin Haugaard, der fortæller, at de ledige starter blødt ud med 20 timer, som så bliver justeret til 32 timer, når de er klar til det.

»Det er vigtigt, at både vi og kommunen stiller højere krav, og de ledige føler, at de bliver set og værdsat. De skal ikke bare skrælle gulerødder i et hjørne, men være en del af et team,« siger han.

Fanget i en ond cirkel

Seks ud af 30, som har været i virksomhedspraktik de seneste to år, er ifølge direktøren blevet ansat.

Karina Rasmussens er en af dem.

Hun siger, at hun var fanget i en ond cirkel, hvor hun blandt andet døjede med sygdom. Hun er blandt andet blevet opereret i skulderen.

Samtidig fik hun over årene seks børn, hvilket gav meget arbejde på hjemmefronten og mange barsler.

Derudover er hun ufaglært.

Men det var ingen hindring for, at det lykkedes til sidst, og nu er hun stabil arbejdskraft i Martin Haugaards virksomhed.

»Et arbejde har betydet rigtigt meget, at jeg har noget at stå op til, og jeg kan komme og møde mine kolleger, som er glade og tilfredse med det arbejde, jeg udfører,« lyder det fra Karina Rasmussen, mens hun anretter salater i køkkenet.

»Tidligere har kommunen ikke gjort nok i forhold til at lytte til, hvad jeg har at sige, hvad jeg gerne ville, og hvad min inspiration var,« siger Karina Rasmussen.