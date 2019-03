Et større uheld mellem seks biler gav lang kø på E20 Fynske Motorvej tirsdag morgen, hvor bilisterne en overgang måtte væbne sig med en god portion tålmodighed.

Uheldet betød, at motorvejen en overgang var spærret i begge retninger, men den er nu helt åbnet igen.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

»Det var seks biler i et harmonikasammenstød. Vi kan ikke vide med sikkerhed, hvad årsagen er, men måske har nogen kørt for tæt og for uopmærksomt,« siger han til B.T. omkring klokken ni, da der er ryddet op på stedet og køen er ved at blive afviklet.

E20 mod Jylland. Begge spor farbare mellem 55 Årup og 56 Ejby, men der er ca. 7 km kø, som skal afvikles. #p4trafik https://t.co/rCCrAI73de — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) March 19, 2019

Vejen var spærret i højre spor mellem 55 Årup og 56 Ejby i retning mod Jylland.

»En person er kørt til Odense Universitetshospital til observation,« siger vagtchefen.

Omkring klokken halv ni blev der åbnet igen, og begge spor er igen farbare.

På et tidspunkt var der forlænget rejsetid på 20 minutter og en kø på syv kilometer, men ifølge politiet er det et spørgsmål om tid, før trafikken på strækningen igen er helt normal.