60 værdifulde Børge Morgensen-stole.

Så mange stole har Aarhus Sejlklub mistet efter, at tyve brød ind i deres bygning natten til den 1. oktober. Stolene er stadig ikke blevet fundet.

Det betyder, at klubben deler skæbne med Thorsager Kirke, hvor 143 kostbare stole ligeledes er forsvundet på det seneste.

Medlemmerne af Aarhus Sejlklub må derfor sidde på lånte klapstole, når de besøger klubben lige for tiden. Det skriver Århus Stiftstidende.

»Klublokalerne rummer store vinduer mod tre veje, så gerningsmændene har haft gode muligheder for at se stolene og lave en plan for indbruddet. Alligevel er vi meget overraskede. Det er helt vanvittigt, at en sejlklub ikke i fred og ro kan have stole af god kvalitet til møder og arrangementer. Den slags stole har jo næsten uendelig holdbarhed«, siger bestyrelsesmedlem Jens Erik Hansen fra Aarhus Sejlklub

Gerningsmændenes planlægning har været så god, at de er sluppet væk uden at være blevet set af nogle vidner.

Kort inden tyvenes ankomst til sejlklubben havde der været et arrangement, hvor de sidste deltagere var gået kort før midnat, hvorefter tyvene slog til.

Hver af de stjålne stole havde en værdi på 3.500 kroner.

Når tyve skal vælge, hvad de vil stjæle, så er designmøbler øverst på listen.

Ifølge Århus Stiftstidende forsvandt mange dyre møbler fra flere steder i sommeren 2018 i Jylland. Blandt andet blev Kaasted Kirke i den nordlige del af Aarhus Kommune ramt af tyveri.

Aarhus Sejlklub har meldt indbruddet til Østjyllands Politi, der endnu ikke har kunne levere tyvekosterne tilbage til lokalerne på Århus Lystbådshavn.

Aarhus Sejlklub tæller 550 medlemmer.