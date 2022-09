Lyt til artiklen

Der er ingen tvivl om, at der er sket sprængninger i de områder, hvor Nord Stream lækker, siger seismolog.

Målestationer i Danmark og Sverige registrerede eksplosioner under vandet i samme område som Nord Stream-lækager.

Det siger seismolog til svensk tv SVT.

»Der er ingen tvivl om, at der er tale om eksplosioner,« siger Björn Lund, lektor i seismologi ved det svenske nationale seismiske netværk, SNSN.



En af eksplosionerne havde en styrke på 2,3 og blev angiveligt registreret på hele 30 målestationer i det sydlige Sverige.



Den første eksplosion blev registreret klokken 02.03 natten til mandag og den anden klokken 19.04 mandag aften, lyder det.

Advarslerne om gasudsivningerne kom fra Søfartsstyrelsen henholdsvis klokken 13.52 og 20.41 mandag, efter at skibe havde opdaget bobler på overfladen.

Vel at mærket efter eksplosionerne, som den svenske seismolog beretter om, skete.

Forsvaret har ingen kommentarer til den svenske seismologs udtalelser, oplyser man til B.T.

Sidste gang, en lignende seismologisk hændelse blev registreret i området, var i 2016, skriver SVT.

Björn Lund siger til SVT, at det område, hvor rystelserne er registreret, ikke normalt bruges af militæret til øvelser.

»Vi plejer at få information om sprængninger, der sker under vandet, men det sker, at vi ikke får det.«

»I dette tilfælde har vi ikke fået nogen information,« siger han.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, mener, at der ligger sabotage bag.

»Vi kender på nuværende tidspunkt ikke detaljerne om, hvad der er sket, men vi kan tydeligt se, at der har været en sabotagehandling,« siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), mener ikke, at det kan udelukkes, at der er tale om sabotage.

»Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu. Men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation,« sagde hun tidligere tirsdag.

Mette Frederiksen har indkaldt Folketingets partiet til en orientering om situationen. Læs den historie her.